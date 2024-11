¡Buenas noticias para inmigrantes en Florida! Estas personas sí pueden obtener la Real ID en 2024

En 2024, Florida sigue avanzando en la implementación de la Real ID, un documento esencial para quienes necesiten cumplir con los estándares de seguridad establecidos por el gobierno federal. La Real ID es una forma de identificación más segura, que no solo sirve como licencia de conducir o tarjeta de identificación estatal, sino que también es fundamental para acceder a edificios federales y abordar vuelos nacionales. La noticia de que ciertos inmigrantes en Florida pueden obtenerla ha causado un revuelo positivo, ya que esta identificación es esencial para realizar una variedad de trámites oficiales en Estados Unidos.

A partir de mayo de 2025, los residentes de Estados Unidos deberán presentar una Real ID para abordar vuelos nacionales y acceder a instalaciones federales. En este contexto, la pregunta es ¿quiénes en Florida pueden obtenerla y cómo se puede solicitar? A continuación, exploramos los requisitos y la importancia de esta nueva modalidad de identificación para los inmigrantes.

Real ID en Florida: ¿puede obtenerla si eres inmigrante?

La Real ID en Florida está disponible para inmigrantes, pero solo para aquellos que se encuentren en una situación legal en los Estados Unidos. Es decir, aquellos con estatus migratorio regular, como los residentes permanentes (titulares de tarjeta verde), ciudadanos estadounidenses o personas con ciertas visas, son elegibles para obtenerla.

Sin embargo, los inmigrantes que se encuentran en el país sin el estatus migratorio adecuado no podrán solicitarla, ya que la ley de Florida exige una prueba de presencia legal. De acuerdo con las regulaciones estatales, las personas que no puedan presentar los documentos requeridos, como una tarjeta verde, un pasaporte válido o una tarjeta de autorización de empleo, no podrán obtener la Real ID.

Esta medida de seguridad fue implementada para asegurar que los residentes de Florida que accedan a servicios federales lo hagan bajo una verificación legal adecuada. Por lo tanto, para los inmigrantes en situación regular, obtener la Real ID puede ser un proceso relativamente sencillo si se cumplen los requisitos.

La Real ID si está disponible para inmigrantes; sin embargo, deben cumplir con la documentación necesaria. Foto: El Informador

¿Cuáles son los requisitos para tener la Real ID en 2024?

Para poder obtener la Real ID en Florida, es necesario cumplir con una serie de requisitos. Los solicitantes deben presentar varios documentos que certifiquen su identidad, residencia en el estado y estatus migratorio. A continuación, te mostramos una lista de los documentos esenciales para tramitar esta identificación:

Prueba de identidad : Pasaporte válido o tarjeta de residencia (Green Card).

: Pasaporte válido o tarjeta de residencia (Green Card). Comprobante de número de Seguro Social : Tarjeta de Seguro Social o un documento oficial que lo contenga.

: Tarjeta de Seguro Social o un documento oficial que lo contenga. Prueba de residencia en Florida: Facturas de servicios públicos, contratos de arrendamiento, o registros bancarios.

Además, es importante que la persona esté registrada en el sistema de licencias de conducir de Florida, y en el caso de ser una persona extranjera, estar debidamente documentado en el sistema del gobierno estadounidense.

El proceso también implica tomar una foto, lo cual será utilizado en la tarjeta. Este trámite se realiza en las oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) de Florida. El costo de la solicitud de la Real ID varía según el tipo de identificación solicitada (ya sea licencia de conducir o tarjeta de identificación).

¿Cuál es la importancia de la Real ID?

La Real ID es esencial para acceder a varios servicios importantes en Estados Unidos. A partir de 2025, será requerida para abordar vuelos nacionales, lo que la convierte en un documento crucial para los viajeros. Además, será necesaria para ingresar a instalaciones federales como tribunales y plantas nucleares, garantizando un control más efectivo de acceso y seguridad.

Este documento no solo mejora la seguridad en el país, sino que también dificulta su falsificación gracias a los avances tecnológicos en su diseño. Al exigir una identificación con un estatus legal comprobado, la Real ID se convierte en un paso vital para proteger tanto a ciudadanos como a residentes legales en EE. UU.