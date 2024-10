Este 3 de octubre se estrenó el relato visual, 'Reggaeton: The Sound That Conquered the World'. Karol G y Bad Bunny, dos de los más grandes exponentes de la categoría urbano en la última década, se unen para compartir su recorrido hacia el éxito. Los finalistas de los Premios Billboard de la Música Latina 2024, donde han logrado múltiples nominaciones en casi todas las categorías de su género, serán parte de una docuserie.

El auge del reggaetón y su impacto global será relatado por Karol G, una de las figuras clave del tipo de música, quien ha sido nominada en 17 categorías de los Premios Billboard, incluido el Artista del Año y Gira del Año. Estas estrellas compartirán su perspectiva sobre cómo el reggaetón ha conquistado la música a nivel mundial, a través de una crónica audiovisual que estará disponible en una plataforma digital y bajo la producción de Daddy Yankee, uno de los máximos referentes del estilo musical.

¿Dónde ver 'Reggaeton: The Sound That Conquered the World' ONLINE?

El relato visual 'Reggaeton: The Sound That Conquered the World', en español 'Reggaeton: El sonido que conquistó el mundo' está disponible en la plataforma Peacock. Este proyecto destaca el impacto cultural y la evolución del reguetón, una categoría musical que nació en los barrios de Puerto Rico y que logró infiltrarse en las listas de éxitos a nivel mundial.

De acuerdo con Daily Journal, el productor ejecutivo y director Omar Acosta explicó que se reunió con Daddy Yankee para resaltar los hitos más significativos de este estilo musical. Un ejemplo notable de su éxito es la canción 'Gasolina', que se convirtió en un fenómeno en la industria, consolidó a Yankee como el 'Rey del Reggaeton'. Así, este reportaje se presenta como una oportunidad única para explorar la trayectoria y el legado de un sonido que ha conquistado al mundo.

Daddy Yankee en Argentina 2024. Foto: Difusión.

¿Cuántos capítulos tiene 'Reggaeton: The Sound That Conquered the World'?

Esta producción audiovisual explorará los inicios del género urbano y su rápido crecimiento. Contará con el testimonio de diferentes cantantes, quienes compartirán su evolución y las influencias que han incorporado a lo largo del tiempo.

La serie de cuatro partes, producida ejecutivamente por Daddy Yankee, narra el viaje del reggaetón desde sus raíces en los barrios de Puerto Rico hasta convertirse en un fenómeno cultural mundial, además de destacar momentos clave en su historia y presentando a artistas destacados.

Daddy Yankee anunció que tomó un cambio drástico en su vida y ahora seguirá a Cristo. Foto: Difusión.

¿Qué artistas aparecen en el documental de Daddy Yankee?

La docuserie dedicada a Daddy Yankee incluye una serie de entrevistas con artistas que han sido fundamentales en la difusión del sonido latino, específicamente del hip-hop y la música caribeña. Entre los nombres destacados se encuentran Bad Bunny, Feid, Ivy Queen, J. Balvin, Karol G, Myke Towers, Nicky Jam, Rauw Alejandro y Shaggy.

Asimismo, la producción cuenta con la participación de Vico C, entre otros. Estos artistas no solo han contribuido al desarrollo del género, sino que también han influido en su crecimiento y popularidad a nivel mundial. Así, el reporte visual no solo rinde homenaje a Daddy Yankee, sino que también celebra a quienes han marcado un hito en la música urbana.

Karol G, reconocida cantante. Foto: Difusión.

¿Por qué se retiró Daddy Yankee de la música?

Daddy Yankee anunció su retiro de la música tras 32 años de carrera, lo que sorprendió a sus seguidores. En una entrevista, el artista reveló que la pandemia le brindó un momento de reflexión, lo que le permitió darse cuenta de que necesitaba disfrutar de su vida y de lo que había logrado hasta ahora.

Afirmó: “Creo que la pandemia fue como alguien obligando al mundo a frenar. Cuando entré en este estado reflexivo, pensé: ‘También necesito vivir. Necesito la oportunidad de realmente disfrutar todo lo que he logrado. Estoy saludable, estoy bien, estoy joven".

También, en su nuevo camino, Daddy Yankee ha decidido cambiar su nombre artístico a "Daddy Yankee en Cristo" y ha expresado su deseo de que sus seguidores lo sigan en esta nueva etapa de su vida, enfocada en la fe y el Evangelio.