AC/DC regresa a Detroit desde 2016: fecha del concierto y venta de entradas para "Power Up" en EE. UU.

La legendaria banda de rock AC/DC se prepara para electrizar Detroit con un concierto que promete ser histórico. Este evento marcará su primera presentación en la ciudad desde 2016, generando una gran expectativa entre los fanáticos.

El espectáculo, programado para el próximo mes, se llevará a cabo en el famoso Little Caesars Arena, donde los seguidores de la banda podrán disfrutar de sus clásicos en un ambiente vibrante. Con una trayectoria que abarca más de cuatro décadas, AC/DC ha dejado una huella imborrable en la historia del rock, y su regreso es un motivo de celebración para los amantes de la música.

La banda, conocida por su energía desbordante y su potente sonido, promete un repertorio lleno de éxitos que hará vibrar a todos los asistentes. Los tickets ya están a la venta y se espera que se agoten rápidamente, dada la popularidad de AC/DC y la emoción que genera su regreso a la ciudad.

Un legado musical que perdura

AC/DC, formada en 1973, ha sido pionera en el género del rock, influyendo a innumerables artistas y bandas a lo largo de los años. Con álbumes icónicos como "Back in Black" y "Highway to Hell", la banda ha consolidado su lugar en el panteón del rock. Su estilo inconfundible, caracterizado por riffs de guitarra potentes y letras memorables, ha resonado en generaciones de fanáticos.

¿Cuándo será el concierto de AC/DC?

El concierto se llevará a cabo el 15 de enero de 2024, y las puertas del Little Caesars Arena se abrirán a las 6:00 p.m. Los organizadores han recomendado a los asistentes llegar temprano para evitar contratiempos y disfrutar de la atmósfera previa al espectáculo. Además, se han implementado medidas de seguridad para garantizar la comodidad y seguridad de todos los presentes.

Expectativas para el concierto de AC/DC

Los seguidores de AC/DC están ansiosos por revivir la experiencia de un concierto en vivo. La banda ha prometido un espectáculo lleno de energía, con una producción impresionante que incluirá efectos visuales y un sonido de alta calidad. Los fanáticos pueden esperar escuchar clásicos como "Thunderstruck", "You Shook Me All Night Long" y "T.N.T.", que seguramente harán que el público cante y baile al unísono.

Un regreso esperado

La última vez que AC/DC se presentó en Detroit fue en 2016, y desde entonces, los fanáticos han estado esperando ansiosamente su regreso. La banda ha enfrentado desafíos en los últimos años, incluyendo la pérdida de su icónico guitarrista Malcolm Young y la pandemia de COVID-19, que interrumpió muchas giras. Sin embargo, su regreso a los escenarios es un testimonio de su resiliencia y pasión por la música.