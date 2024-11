Javier Valencia, un joven fotógrafo peruano de 23 años, ha recorrido un camino lleno de giros inesperados, impulsado por su pasión por la fotografía, un arte que descubrió de manera autodidacta. Aunque comenzó a estudiar idiomas con la intención de convertirse en profesor de inglés, pronto se dio cuenta de que esa no era su verdadera vocación. Tras explorar diversas áreas como la contabilidad y la gastronomía, Valencia se mudó a la ciudad de Arequipa para jugar voleibol y estudiar cocina, pero fue durante la pandemia cuando su vida dio un giro decisivo.



Trabajando en la pastelería de su familia, Javier comenzó a incursionar en la fotografía usando su celular para mejorar la presentación de los productos. Gracias a los ahorros de su trabajo en el negocio familiar, en 2020 pudo comprar su primera cámara profesional, un paso fundamental que lo llevó a trabajar como asistente de cámara en eventos pequeños en Arequipa.

Javier Valencia apostó por la fotografía

A pesar de no haber recibido formación académica en fotografía, su talento y dedicación lo hicieron mejorar rápidamente. En 2022, tras un accidente de salud que lo hizo replantearse su vida, decidió mudarse a Lima para empezar de nuevo, sin un plan claro, pero con la firme intención de abrirse camino en el mundo de la fotografía profesional. Con sus ahorros, adquirió una nueva cámara y comenzó a colaborar con Marina Mora, lo que le permitió ganar experiencia en eventos y certámenes de belleza. Al mismo tiempo, fue construyendo su marca personal a través de Instagram, ofreciendo servicios fotográficos y trabajando con modelos, entre ellos Yely Rivera, Miss Perú 2021.

Actualmente, Javier vive en Lima como fotógrafo independiente, sin la necesidad de un estudio fijo. Su enfoque principal es la creación de contenido visual para marcas de moda, especialmente aquellas dirigidas al público infantil. Además, sigue colaborando con Marina Mora y enseña clases de fotopose, compartiendo su experiencia con otros aspirantes a fotógrafos. Actualmente, también trabaja con Lucía Arellano, Miss World 2023, a quien apoyó en su preparación para el certamen. Aunque su camino no ha sido fácil, Valencia valora cada paso que lo ha llevado hasta este punto de su carrera.

Javier Valencia en el Miss Universo 2024

Uno de los momentos más destacados de su trayectoria fue su invitación para cubrir el Miss Universo 2024. A través de un concurso organizado por los creadores del certamen, Javier fue seleccionado para captar el evento junto a otros fotógrafos y maquilladores de todo el mundo. Aunque inicialmente su rol era solo generar contenido para la marca, su trabajo fue tan bien recibido que, al compartir su material, le ofrecieron formar parte del equipo de fotografía del evento, un logro que consideró un sueño hecho realidad.

Javier Valencia pudo comprar su primera cámara profesional en el 2020. Foto: difusión

La invitación llegó con poco tiempo de antelación, lo que le obligó a gestionar su visa y otros trámites en solo un mes. A pesar de un incidente con migraciones, donde estuvo a punto de no poder ingresar a México, Javier finalmente asistió al evento y pasó 20 días viviendo una experiencia única. Durante ese tiempo, tuvo la oportunidad de trabajar con las delegadas de varios países y de conocer a algunas de las figuras más relevantes del certamen. En esta entrevista, el joven comparte un poco más de su vida y profesión.

—¿Cómo te diste cuenta de que la fotografía era tu verdadera pasión?

—Si hay algo que amo más en el mundo, es hacer y estar en un lugar que me permita ser feliz, y dedicarme a la fotografía es algo que no cambiaría por el resto de mi vida.

—¿Qué tuviste que sacrificar para comprar tu mejor cámara?

—El no permitirme viajar a ver a mi familia para pasar tiempo con ellos y evitar salidas continuas con mis amigos para poder enfocarme, ya que sabía que este era un paso hacia mis sueños.



—¿Cuál ha sido tu mayor dificultad al involucrarte en el rubro de los certámenes de belleza?

—Mi mayor dificultad fue al comienzo porque estaba aprendiendo maneras para ayudar a cada una de ellas a mostrar su mejor versión.



—¿Has tenido alguna mala experiencia con una modelo o reina de belleza a la hora de realizar tu trabajo?

—Siempre existen dificultades en cualquier aspecto, pero no la considero malas experiencias porque siempre me dejaron enseñanzas positivas.



—¿Cómo llegaste al Miss Universo 2024?

—Yo llegué al Miss Universe 2024 por mi trabajo constante y por la determinación que tengo, y gracias al director creativo del Miss Universe que creyó en mi trabajo, talento y de lo que era capaz al asumir con responsabilidad este gran sueño.

—Durante tu estancia en México, ¿la representante peruana realmente fue una de las favoritas?

—Sí, el favoritismo por parte de todo el mundo era notorio, pero me sorprendía que también esas mismas personas que apoyaban a nuestra reina, apoyaban a las delegadas que venían de más lejos. Todo eso me llenó de emoción e inspiración total.



—¿Cómo viviste la gala final?

—Increíble. Realmente fue una noche mágica, llena de muchos sentimientos y momentos especiales, donde te das cuenta de todo el trabajo que has hecho y que se ve reflejado en esas dos horas, donde todo el mundo solo mira el resultado final de todo el trabajo que se hizo con esfuerzo, pasión y amor.



—¿Qué es lo que más te sorprendió o decepcionó sobre ese tipo de concursos?

—Lo que más me sorprendió realmente fue conocer cada historia increíble que cada una tenía para contar y que inspiran al mundo como mujeres increíbles. Y lo que me decepciona es que realmente la sociedad no mira lo que pasa detrás de todo y eso se presta para las críticas destructivas. Hubo muchas ofensas hacia las candidatas y como tal a la organización.



—Como fotógrafo, ¿cuál es tu mayor meta?

—Como fotógrafo y artista, mi meta en el mundo de la fotografía, moda y certámenes de belleza es demostrar que la determinación abre camino a seguir soñando en grande y trabajar duro porque solo nosotros somos capaces de que se cumplan.