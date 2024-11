La belleza auténtica de Tatiana Calmell queda al descubierto en un reciente video filtrado, donde la actual Miss Perú sorprende al lucir completamente al natural. Sin una gota de maquillaje, la reina de belleza se muestra en su estado más genuino, dejando ver una faceta diferente pero igual de encantadora. Este clip ha generado un gran revuelo en las redes sociales, donde los seguidores han elogiado su confianza y naturalidad, destacando que su encanto trasciende las exigencias del mundo del espectáculo y los concursos de belleza.

Calmell, quien fue coronada como Reina de las Américas, pese a no quedar entre las finalistas del Miss Universo 2024, se ganó buenos comentarios e incluso, el presentador del video, también quedó sorprendido porque no encontró diferencias entre Tatiana con maquillaje y sin maquillaje. "Muy hermosa", expresó.

Exponen video de Tatiana Calmell, Miss Perú, sin nada de maquillaje

Un video que revela el rostro natural de Tatiana Calmell, actual Miss Perú y recientemente coronada como Reina de las Américas, se ha vuelto viral en cuestión de horas. Compartido inicialmente en TikTok, el clip muestra a la modelo peruana sin maquillaje, desatando una avalancha de comentarios y reacciones positivas en las redes sociales.

"Miss Perú es bellísima sin maquillaje", "Perú, la única que pasó la prueba. Qué mujer tan hermosa sin una gota de maquillaje, es una muñeca", "Tati es hermosa sin maquillaje", "la mayoría de latinas son hermosas sin maquillajes y la Miss Perú lo es aún más", son algunos de los comentarios que se leen a favor de Tatiana Calmell.

Tatiana Calmell conmovida tras perder en el Miss Universo 2024

Aunque no logró coronarse como Miss Universo 2024, Tatiana Calmell dejó huella en el certamen al ser nombrada 'Reina de las Américas', un reconocimiento a su destacado desempeño y carisma a lo largo de la competencia. Sin embargo, el momento de la coronación estuvo lleno de emociones para la representante peruana, quien no pudo evitar las lágrimas al no ser anunciada entre las finalistas. La presión y el esfuerzo acumulados durante el certamen quedaron reflejados en su reacción, que mostró su profundo compromiso con este sueño.

Tatiana Calmell fue coronada como 'Reina de las Américas', pese a perder en el Miss Universo 2024.

Además, se observa a Tatiana siendo consolada por sus compañeras, quienes la rodearon con abrazos y palabras de aliento. Entre ellas, Miss Filipinas y Miss Egipto destacaron por su gesto de apoyo, animándola en este momento de vulnerabilidad. Luego de recobrar la compostura, las tres se unieron para posar juntas en las fotografías oficiales, demostrando la unión y camaradería que define a este tipo de competencias.