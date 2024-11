La polémica presentadora Magaly Medina compartió aspectos desconocidos de su vida en una entrevista con Kurt Villavicencio, ‘Metiche’, en su programa ‘Todo se filtra’. Con motivo de su primer aniversario, la ‘Urraca’ sorprendió a todos al decidir presentarse en Panamericana, ya que es bien sabido que rara vez asiste a otros programas de televisión.

Sin embargo, al ser Villavicencio, quien formó parte del equipo de ‘Magaly TV’ y fue mano derecha de Ney Guerrero en años anteriores, Medina aceptó la invitación. En la entrevista, que duró unos 40 minutos aproximadamente, la esposa del notario Alfredo Zambrano reveló que, al inicio de su carrera como reportera, ganaba aproximadamente 200 dólares a la semana.

Magaly Medina ganaba 800 dólares mensuales en ATV

En una entrevista con ‘Todo se filtra’, la presentadora Magaly Medina confirmó que su sueldo en sus inicios era de 200 dólares por semana, lo que sumaba 800 dólares al mes. “Yo era reportera, escribía, locutaba las notas, vigilaba las ediciones. Era multioficios. Yo me acuerdo de que cuando a mí me contratan para el noticiero, era como, algo así como 200 dólares por semana, pero cuando empiezo mi programa, los sábados, mi sueldo es el mismo y eso que para hacer ese programa me amanecía hasta las 4 o 5 de la mañana”, explicó a Kurt Villavicencio.

La presentadora de 61 años comenzó su carrera en televisión en 1995 como reportera del noticiero de ATV. Luego, asumió la conducción de su propio programa de espectáculos, ‘Pese a quien le pese’, que se transmitió en 1997 y 1998. Debido al éxito obtenido, la 'Urraca' dio el salto al horario estelar de dicho canal con ‘Magaly Tevé’, el primer programa de espectáculos en el Perú, que estuvo al aire desde 1998 hasta 2012.

Magaly revela de qué habló con Gisela Valcárcel en Miami

Magaly Medina compartió detalles exclusivos de una conversación con Gisela Valcárcel durante su encuentro en Miami. En su relato, la conductora de 'Magaly TV, la firme' reveló aspectos personales de su relación con la madre de Ethel Pozo, en la que ambas compartieron sus experiencias amorosas y las dificultades que han enfrentado en sus respectivos romances.

"Ahí hablamos fundamentalmente de (Javier) Carmona. Nos sentamos y comenzamos a hablar como viejas amigas. Ella me contó exactamente cómo sucedió la separación de Carmona, cómo fue eso. Hablamos de los hombres y yo le conté que, en ese entonces, estaba peleada con el que era mi enamorado de esa época, Alfredo Zambrano", reveló en ‘Todo se filtra’ Magaly Medina