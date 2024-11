Magaly Medina habló fuerte en su programa del lunes 25 de noviembre, tras mostrar las imágenes en las que Christian Cueva se divertía en una discoteca con su novia Pamela Franco, mientras su hija con Pamela López vivía uno de los días más importantes de su vida: su primera comunión. Sin embargo, el futbolista eligió celebrar su cumpleaños y divertirse, en lugar de cumplir con su rol de padre, aseguró la conductora de ATV.

“No te puedes divorciar de tus hijos”

Magaly Medina, con un tono muy serio, se pronunció sobre lo ocurrido con Christian Cueva el último fin de semana, dejando en claro que el futbolista buscaba hacerle daño a la madre de sus hijos, Pamela López, no estando presente en la primera comunión de su hija.

“Que seas mal marido, es una cosa. Pero que seas mal padre, ya esos son palabras mayores. Porque si ya te separaste de la mujer a la que dijiste amar para siempre no la quieres y la dejaste por otra, pero no te puedes divorciar de tus hijos. Quiere castigar a la madre, pero en realidad a quien hace daño es a su niña que hizo la primera comunión y no tuvo a su padre ahí. Es ella quien no tendrá su foto con el papá y la mamá. Cuando el padre podía ir, pero donde estaba su papá, estaba celebrando su cumpleaños con su otra mujer. ¿Entonces eso no es doloroso?”, expuso Magaly Medina.

Pamela López habla sobre la ausencia de Cueva en primera comunión de su hija

Pamela López contó que Christian Cueva estaba completamente al tanto de la fecha de la primera comunión de su hija, pero optó por no asistir al evento, eligiendo en su lugar celebrar su cumpleaños en Trujillo con su pareja, Pamela Franco. La abogada de López, Rosario Sasieta, criticó la falta de compromiso del futbolista y cuestionó: "¿Dónde está el padre? Sabía que ese día era especial. Entiendo que es su cumpleaños, pero ¿qué mejor regalo que compartirlo con sus hijos?"

"Su cumpleaños el 6 de julio fue la misma situación", afirmó Pamela López en declaraciones a América Hoy, refiriéndose a otra ocasión en la que Christian Cueva también estuvo ausente en una fecha importante. Acompañada por su abogada Rosario Sasieta, López subrayó que no es la primera vez que 'Aladino' le falla a sus hijos, a pesar de que públicamente suele proyectar una imagen de padre amoroso.