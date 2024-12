Henry Urrunaga es un ciudadano peruano y creador del canal de YouTube 'Resilentos', donde comparte su perspectiva sobre la vida en Nueva York. A diferencia de la imagen idealizada que suelen mostrar las películas o videos, él se enfoca en retratar la realidad menos conocida de la ciudad, incluyendo su elevado costo de vida.

Su travesía comenzó en 2009 con el programa Work & Travel, que lo llevó a visitar diversos países de América, Asia, Europa y Oceanía. Fascinado por el estilo de vida fuera de Perú, en 2015 tomó la decisión de renunciar a su trabajo convencional y emprender un nuevo camino. Durante un viaje a Brasil conoció a Megan, quien se convirtió en su pareja e inspiración para mudarse a La Gran Manzana.

"Decidí mudarme a Nueva York para probar esa 'suerte' de la que todos hablan. No les voy a mentir, al principio la suerte me supo amarga, pero aquí estoy ahora, haciendo videos y escribiendo textos para ustedes", expresó Henry.

¿Cuánto cuesta vivir en Nueva York?

Desde 2020, Henry ha creado una serie en su canal documentando la evolución del costo de vida en Nueva York año tras año. En su último video, revela que su alquiler subió 250 dólares, lo que sumaría 2.550 dólares mensuales en total, muy por encima de los 1.900 dólares que pagaba al inicio. Según comenta, es común que el precio de la renta aumente cada año si no eres propietario.

A esto se suman otros gastos básicos: agua (100 dólares), gas (35 dólares), internet (50 dólares), seguro de auto (170 dólares), seguro de salud (300 dólares), supermercado (600 dólares) y lavandería (60 dólares). En total, estos costos reflejan lo desafiante que puede ser mantener un estilo de vida en la ciudad.

"La gente me pregunta: 'Henry, ¿por qué no compras una casa?'. Tiene sentido lo que dicen, ya que pago 2.550 dólares, que podrían ser el equivalente a una hipoteca. Pero ahora que hablo con personas que han comprado una casa, me doy cuenta de que no es tan simple como parece", reflexionó.

Comparte los gastos de su departamento con su pareja. Foto: Resilentos

¿Cómo logra sustentar su vida en la Gran Manzana?

Henry ha encontrado varias formas de generar ingresos: creando contenido en YouTube, realizando publicidad para marcas, y participando en cuestionarios remunerados que le generan 300 dólares. Además, reduce gastos innecesarios, como la gasolina, ya que se moviliza en bicicleta.

"La vida en Nueva York no es barata; todo sube menos el sueldo", comentó el youtuber, quien ha convertido su experiencia en una fuente de aprendizaje para otros.