Español visita icónica churrería en Lima y termina decepcionado: “Se han equivocado por completo”

Un turista español llegó con grandes expectativas a la popular churrería 'Los auténticos churros españoles de la Virgen del Carmen', ubicada en el corazón del Centro de Lima. Anticipaba disfrutar de churros auténticos similares a los que se elaboran en su país natal, España. Sin embargo, su experiencia resultó ser muy diferente a lo esperado. Al probar los famosos bocadillos, el extranjero quedó sorprendido por las diferencias en sabor y textura, lo que lo llevó a compartir su desilusión en redes sociales.

Español quedó decepcionado tras visitar icónica churrería

Dicha churrería es un referente gastronómico en Lima, conocida por su alta demanda y largas filas de clientes ansiosos por probar sus churros. El local se enorgullece de ofrecer churros 'españoles', lo que atrajo especialmente la atención del turista español, quien tenía la firme creencia de encontrar una experiencia culinaria familiar. La reputación de la churrería como una de las más populares de la ciudad hizo que el turista decidiera visitar el establecimiento con altas expectativas.

Clip es viral. Foto: @elederiglesias/ TikTok

En un video que circula en TikTok, el turista mostró las extensas colas que se forman fuera de la churrería, evidenciando su popularidad. Sin embargo, al ser atendido y recibir su orden, se llevó una gran sorpresa. Según su versión, los churros 'españoles' servidos en Lima no se asemejan en nada a los que él conocía: en España, los churros son más largos y delgados, mientras que los peruanos presentan un relleno y una textura esponjosa que difiere notablemente de los originales.

Frustrado, el turista comentó: "No sé qué imagen tienen los peruanos de los españoles, pero en los churros se han equivocado por completo. Llevo varios días en Lima y he visto unos churros que no parecen en nada a los churros españoles, no tienen absolutamente nada que ver. Hay una cola para comer aquí". Posteriormente, decidió visitar otra churrería en el distrito de Miraflores, donde encontró churros que, a su juicio, se asemejaban más a los tradicionales churros españoles, lo que alivió parcialmente su decepción inicial.

La lista de Taste Atlas incluye 50 postres callejeros de todo el mundo, incluyendo a la mazamorra morada, los picarones y churros. Foto: Recetas Gratis/Tampa Chicken/Hogarmania

"Prefiero los churros peruanos"

Las reacciones de los usuarios en redes sociales fueron variadas ante la opinión del turista. Algunos enfatizaron que la dicha churrería logra una fusión entre los sabores peruanos y españoles, lo que explica las diferencias en los churros.

Comentarios como "Prefiero los churros peruanos", "Cada quien tiene su gusto, pero ¿a quién no le gusta el churro relleno de manjar?", y "Si hacen colas es porque están ricos, no porque sean necesariamente españoles", reflejaron una aceptación positiva de las adaptaciones locales.

Churros en Lima. Foto: difusión

Otros usuarios, en tono de broma, pidieron explicaciones sobre las variaciones culinarias entre versiones españolas y peruanas de platos tradicionales, destacando la diversidad gastronómica que enriquece la oferta de Lima. "Alguien que explique sobre los churros españoles, la ensalada rusa, arroz árabe y el pan francés", bromearon usuarios.