La cuarta procesión del Señor de los Milagros, una de las tradiciones religiosas más significativas de Perú, se celebra este lunes 28 de octubre, congregando a miles de devotos en la iglesia de Las Nazarenas. Este evento, programado para las 6:00 a.m., recorrerá las principales calles del centro de Lima, donde los participantes, vestidos de morado y portando arreglos florales, rinden homenaje al Cristo Moreno. La ferviente devoción que despierta esta celebración es palpable, no solo por la cantidad de fieles, sino también por las emotivas historias que surgen en su trayecto.

Un momento destacado de esta procesión fue el relato de un reportero de América Televisión, quien se mostró profundamente conmovido al compartir su experiencia personal. Al narrar cómo su madre, paciente de cáncer, había estado presente en la procesión a pesar de su enfermedad, logró captar la atención y el corazón de la audiencia. “Le dieron de alta el año pasado después de una larga lucha. Ella siempre ha acompañado la procesión, a pesar de su enfermedad. Es algo que a mí me conmueve mucho, porque tener un familiar en esa situación es duro”, reveló.

Reportero de América Televisión comparte conmovedor relato en procesión del Señor de los Milagros

El reportero, visiblemente emocionado, continuó su relato mientras observaba la multitud que acompañaba al Señor de los Milagros. En su testimonio, recordó cómo su madre, devota del Cristo Moreno, había enfrentado un diagnóstico de cáncer hace cinco años. A pesar de los obstáculos, su fe y fortaleza la llevaron a seguir participando en este evento, algo que el reportero describió como un acto de amor y resiliencia.

“Desde muy niño, mi abuelita siempre me levantaba a las 3 de la mañana para acompañar al Señor de los Milagros. No lo entendía en ese tiempo porque era muy joven. Ahora lo comprendo mucho más con lo que me pasó a mi mamá”, expresó el reportero, tocando el corazón de quienes lo escuchaban. Su historia no solo refleja la lucha personal contra el cáncer, sino también la profunda conexión espiritual que el Señor de los Milagros representa para muchas familias peruanas.

Foto: Fiorella Alvarado/La República

Al finalizar su relato, los conductores Federico Salazar y Verónica Linares brindaron su apoyo al reportero en este momento emotivo. Salazar, reconociendo la fortaleza de la madre del reportero, comentó: “Qué bueno que digas que ya superó esa etapa y que siga todo para adelante”, mientras Linares también lo alentó a compartir su historia.

La procesión, más que un evento religioso, es una manifestación cultural que refleja la resiliencia y la esperanza de muchas familias. A través de la fe en el Señor de los Milagros, los devotos encuentran consuelo y fortaleza para enfrentar las adversidades de la vida, como lo ha demostrado el conmovedor testimonio del reportero de América Televisión.

