En la cuarta procesión del Señor de los Milagros, hoy 28 de octubre, tanto los fieles como la hermandad han presentado sus peticiones al Cristo moreno, entre las más comunes están el pedido de paz en el país ante la ola de criminalidad que se vive.

Otras de las oraciones elevadas a la imagen santa son:

- “Señor de los Milagros, divino protector de nuestras vidas, te acercamos nuestros corazones en este momento de humildad y fe. Reconocemos tu poder y misericordia, y te pedimos que extiendas tus manos divinas sobre nuestros seres queridos".

- "Te consagramos sus vidas y caminos a tu cuidado amoroso. Líbralos de todo mal y peligro, y guíalos en la senda de la virtud y la gracia. En tu nombre, Señor, confiamos nuestras esperanzas y anhelos. Que tu luz divina ilumine sus días y que tus milagros se manifiesten en sus vidas. Amén.”

- "Señor de los Milagros, en tu infinita misericordia, confío, y te entrego mi vida, para que con tu poder sanador guías mis pasos y fortalezcas mi fe cada día."

- "Oh, Cristo morado, protector de nuestras almas, en tus manos coloco mis esperanzas y temores, sabiendo que tu amor inmenso me cubre y tu voluntad divina me conduce".

Foto: Fiorella Alvarado/La República