El paro nacional del 23 de octubre en Perú convocó a gremios de todo el país, quienes buscan acciones concretas del gobierno para enfrentar la inseguridad que impacta sus vidas y negocios. La manifestación también contó con la participación de artistas como Cachuca, líder de Los Mojarras, quienes hicieron sentir su voz a través de su música en la Av. Abancay, en el centro de Lima. La protesta está motivada por la falta de medidas eficaces para combatir el crimen organizado y la violencia que afecta principalmente al sector transporte.

Uno de los puntos clave de la manifestación es la derogación de la Ley 32108, que se enfoca en el combate al crimen organizado, así como la eliminación de propuestas legislativas relacionadas con el terrorismo urbano, consideradas perjudiciales por los transportistas. Cachuca, quien ha sido un referente de la música de protesta en Perú, entonó el emblemático tema 'Triciclo Perú', el cual se ha convertido en un símbolo de resistencia en el país.

Cachuca y Los Mojarras cantan 'Triciclo Perú' en el paro nacional

Durante la jornada del paro nacional, Cachuca y su banda, Los Mojarras, se hicieron presentes en el lugar de la manifestación, sumándose al reclamo de justicia y seguridad para todos los peruanos. La interpretación de 'Triciclo Perú' emocionó a los asistentes, siendo una muestra de apoyo al movimiento y una denuncia contra la situación de violencia que viven los transportistas.

El acto tuvo lugar en la Av. Abancay, frente al Congreso de la República, uno de los puntos más concurridos de la protesta. Desde allí, el vocalista expresó su solidaridad con los trabajadores del transporte y con otros sectores afectados por la inseguridad, como comerciantes, músicos y pequeños empresarios. La canción resonó como un grito de lucha, reflejando el sentir de miles de peruanos que exigen un país más seguro.

Cachuca, cuyo nombre real es Hernán René Condori Montero, es conocido por sus composiciones de crítica social, y en esta ocasión no fue la excepción. Durante su intervención, destacó la necesidad de que todos los ciudadanos, sin importar su oficio, puedan vivir y trabajar en paz. La banda, con décadas de trayectoria, reafirmó su compromiso con las causas sociales, convirtiendo el escenario en una plataforma de lucha y resistencia pacífica.

Cachuca hace emotivo pedido por el paro nacional

Tras finalizar su presentación, Cachuca se dirigió al público con un mensaje conmovedor: "Vinimos a mostrar el alma, el corazón de los seres que no tenemos miedo de luchar por nuestra patria. Yo, que estoy un poquito mal, no me merezco un país destruido”. La imagen del cantante, quien llegó en silla de ruedas debido a problemas de salud, conmovió a los asistentes, reforzando su llamado a la paz y la justicia para todos.

El líder de Los Mojarras también denunció la realidad que enfrenta el sector artístico en Perú, donde muchos músicos han tenido que abandonar el país por extorsiones y amenazas. “Sé que muchos músicos, artistas, han viajado al extranjero, pero no puede ser. Un tendero, un panadero, un músico, lo que sea, tenemos derecho a vivir en nuestro país tranquilos”, declaró el artista, exigiendo una respuesta efectiva de las autoridades.

Cachuca y Los Mojarras se unieron a las protestas por la seguridad ciudadana.

La protesta se enmarca en un contexto de creciente violencia en el país, que afecta tanto a transportistas como a otros sectores productivos. Cachuca se dirigió directamente al gobierno, exigiendo acciones más allá de los discursos: “Ya pues, dejen de hablar tanto y hagan algo, queremos paz con trabajo y justicia”. Estas palabras resonaron entre los manifestantes, quienes también coreaban consignas pidiendo soluciones concretas.