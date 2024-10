Pamela Franco está en su mejor momento. La cantante no solo ha logrado mudarse con su hija a una mejor zona residencial, en Surco, sino también sigue facturando cada vez más. El programa ‘Amor y fuego’ reveló que la intérprete de ‘Dile la verdad’ ha incrementado su precio para sus conciertos, tanto en Lima y provincia, lo que le ha permitido someterse a nuevos tratamientos estéticos.



Pamela Franco se renovó físicamente



La cantante Pamela Franco fue vista saliendo de una clínica en San Borja, donde curiosamente fue detenido Andrés Hurtado. De acuerdo con el programa ‘Amor y fuego’, la artista peruana ha renovado su imagen con un cambio de implantes mamarios y una liposucción, poco después de haberse mudado de la casa donde vivía con Christian Domínguez.



En las imágenes, que se emitieron el último miércoles 16 de octubre, se observa a la artista de cumbia con unos lentes de sol, una polera amarilla y un pantalón negro; dejando la clínica en una silla de ruedas, acompañada por su hermana.

Pamela Franco fue vista en clínica local, donde fue detenido Andrés Hurtado. Foto: captura/Willax

“Ahora tiene chichis nuevas porque nuestras fuentes nos han dateado que se hizo una renovación de implantes y una liposucción. Qué buen sponsor tiene Pamelita”, comentó la reportera.



Pamela Franco aumentó su tarifa por show



El programa de Rodrigo González y Gigi Mitre se contactó con Martín Pinto, el nuevo mánager de Pamela Franco, para consultar cuánto cobra por un show en provincias. En la preforma oficial de la cantante se detalla que por una presentación en Ica, el costo es de 53 mil soles, incluido el IGV.



Cabe recordar que hace unos días, Pamela Franco cobró 30 mil soles para cantar por dos horas en un matrimonio en Juliaca, pero la artista no llegó a la hora pactada, lo que le valió que la novia no la dejara subir al escenario. Asimismo, se descarta los rumores de que el nuevo representante de la cumbiambera era el 'Chato Julio', mejor amigo de Christian Cueva.



En el programa ‘América hoy’, también se confirmó que Pamela Franco ha aumentado significativamente su tarifa de presentaciones con la incorporación de un nuevo mánager. Según el representante de la cantante de cumbia, ahora cobra 15 mil soles por una hora de show en Lima, lo que representa un incremento notable en comparación con lo que solía cobrar anteriormente por dos horas de concierto.



El mánager también señaló que no habrá posibilidad de descuentos. “Es un precio único”, declaró con firmeza durante la entrevista, enfatizando que las condiciones para contratarla serán más estrictas a partir de ahora. Además, explicó que se requiere un adelanto de la mitad del monto total para asegurar la fecha del evento. “Para separar la fecha me tienes que dar el 50% y de inmediato te mando un video anunciando la presentación”, añadió el representante de la artista.



Empresario afirma que Christian Cueva lo amenazó



En ‘Magaly TV, La Firme’, el empresario puneño Duberlí Leiva declaró que el futbolista de Cienciano lo amenazó y le exigió un incremento en el pago acordado para la presentación. Según el promotor, él se negó a cumplir con esa solicitud, ya que contaba con un contrato que establecía la cantidad final a pagar. "Me amenazó. Ahí me dijo: ‘si tú vas a estar con esa presión, yo tengo más poder y el que vas a perder eres tú’. Me dijo que podía hacer lo que quiera, que si él decía que no se presente Pamela, no se presentaba y punto", comentó.

Leiva explicó que Christian Cueva intentó cobrarle 2,500 soles adicionales, alegando que debía añadirse por motivos de distancia y viaje. "Me dijo que él decidía y que agregara el monto extra. Le respondí que no, ya que tengo un contrato que estoy respetando. Ya adelanté 23,000 soles, quedando un saldo de 22,000 para alcanzar los 45,000 acordados. Sin embargo, me amenazó, cuestionando mi actitud y afirmando su poder", añadió el empresario.