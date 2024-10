La cantante de cumbia Susana Alvarado alborotó las redes sociales con su reciente publicación. La vocalista de Corazón Serrano publicó un video donde se la ve a ella con un misterioso galán, con quien se luce un poco cariñosa. Mientras algunos le desearon lo mejor, otros usuarios se mostraron decepcionado por el posible romance de la ‘Morena de Oro’.



Susana Alvarado se luce cariñosa con misterioso galán



El último lunes 14 de octubre, Susana Alvarado mostró un video que impactó a sus seguidores. En las imágenes se ve a un desconocido galán dando un beso en la mejilla a la cantante piurana, mientras que ella luce sonriente.



La publicación en TikTok generó sentimientos encontrados. Algunos cibernautas felicitaron a la cantante de ‘No eres único’, ‘No sufriré por nadie’ y ‘Nos critican’ por supuestamente haber encontrado el amor, mientras que otros expresaron su dolor porque, para muchos, Susana es su amor platónico.

“Estoy ingresando a UCI”, “Hay que mandar una carta a Corazón Serrano, que sus integrantes deben estar solteras, cómo es posible que nos ilusionen de esa manera y luego ver esta foto nos hace daño a nuestro corazoncito”, “Se sacó la lotería ese hombre con la morena más hermosa del Perú”, “Qué suerte la de Susana yo también quiero” y “Un día terrible para los que te tenemos de amor platónico”; fueron algunas de las reacciones.



Susana Alvarado revela la nacionalidad del joven



Durante un reciente ‘live’ en TikTok, la cantante Leslie Águila mostró un celular con la fotografía de Susana Alvarado con el joven y preguntó: ¿Quién es ese hombre?, a lo que la ‘Morena de Oro’ respondió: “un italiano”.

Al parecer, Susana Alvarado habría conocido al ciudadano italiano durante su reciente gira por Europa. “Yo no estoy haciendo nada, yo solo estaba pasando y me robó un beso en el cachete”, comentó la piurana.



Susana Alvarado preocupó con su estado de salud



Susana Alvarado, vocalista de Corazón Serrano, preocupó a sus seguidores con un mensaje en redes donde expresó sentirse “rota por dentro”. Conocida por su carisma, la cantante publicó un video en TikTok mostrando fotos de ella llorando, señalando que intenta ocultar su dolor para no preocupar a nadie.

“Es verdad, no me encuentro bien. Intento disimular, porque no quiero preocupar a nadie, pero cómo duele llorar sin lágrimas, sonreír sin ganas y fingir que todo está bien, cuando en realidad estoy rota por dentro”, se escucha en el video.

Susana Alvarado aprovechó sus tiempos libres en Europa para pasear por lindos lugares. Foto: Instagram/Susana Alvarado

Este mensaje ha generado gran apoyo y especulación sobre su estado emocional, ya que sus fans desean que supere este difícil momento y recupere su bienestar.



¿Quién es Susana Alvarado?



Susana Alvarado, joven cantante peruana, es reconocida como la vocalista de Corazón Serrano, popular grupo de música tropical en Perú. A sus 26 años, ha logrado destacar por su talento y carisma en el escenario.



Antes de Corazón Serrano, integró la orquesta Deleites Andinos, ganando fama en el norte del país. Su llegada al grupo fue inesperada, ya que había audicionado para otra agrupación. Desde su ingreso, Susana ha sido esencial para el éxito del grupo, interpretando éxitos como ‘Lo siento’, ‘No sufriré por nadie’ y ‘Yo solo quiero amor’.