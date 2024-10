Pamela Franco, reconocida cantante peruana, ha sido el centro de atención en los últimos días tras los rumores de que el futbolista Christian Cueva podría convertirse en su nuevo mánager. Sin embargo, la artista ha salido al frente para desmentir esta información, aclarando que 'Aladino' no tiene ninguna relación con su carrera musical.

¿Qué dijo Pamela Franco sobre los rumores de que Christian Cueva será su mánager?

Durante su participación en el programa 'América Hoy', Pamela Franco abordó la situación con claridad y rechazó tajantemente los rumores sobre la supuesta colaboración con Christian Cueva. "No sé de dónde sacan que Christian Cueva será mi mánager. No tiene nada que ver conmigo ni con mi trabajo. Mi enfoque es la música, eso es lo que me importa", declaró la cantante, dejando en claro que su carrera profesional sigue avanzando sin la intervención del futbolista.

Gigi Mitre revela que Pamela Franco se estaría mudando con Christian Cueva

La conductora de 'Amor y Fuego', Gigi Mitre, mostró imágenes de la mudanza de Christian Cueva y Pamela Franco a lo que sería su nuevo hogar. "Mañana les presentaremos las imágenes de Pamela Franco, quien prácticamente ya ha comenzado su mudanza. Todo indica que ese será el nuevo 'nidito' de amor para ella y Christian Cueva", señaló la presentadora.

