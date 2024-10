Magaly Medina criticó duramente a la pareja del momento: Christian Cueva y Pamela Franco. La presentadora de televisión no ha tenido reparos en cuestionar la relación que ambos insisten en mantener bajo perfil, pese a las repetidas ocasiones en las que se les ha visto juntos. Esta vez, la crítica de la ‘urraca’ apunta directamente al hecho de que, según afirma, los dos no tendrían motivos para esconderse si ya están conviviendo en la misma casa.

A través de su programa, Magaly presentó imágenes exclusivas de Cueva y Franco juntos, generando aún mas las especulaciones entre ellos. Con su estilo directo y sin filtro, Medina expresó su incomprensión ante la supuesta necesidad de esconder su relación, especialmente cuando ya han sido captados en varias ocasiones compartiendo momentos en público.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Christian Cueva y Pamela Franco?

La popular conductora de espectáculos se refirió al vínculo entre Cueva y Franco, afirmando que “si están durmiendo en la misma casa, ¿ya para qué se esconden?”. Esta declaración provocativa se dio después de que se emitieran imágenes de la pareja llegando de un viaje en conjunto y luego siendo vistos en la casa de la cantante. Para Medina, esta conducta se presta a mantener el misterio de una relación que, según ella, no debería ser motivo de secreto, más aún cuando hay evidencias de convivencia.

Medina también cuestionó la autenticidad de la relación, al sugerir que la dinámica clandestina podría ser lo que mantiene la “química” entre ellos. "Como toda la vida han sido clandestinos, de repente así les funciona, ¿no? La química funciona mientras sean clandestinos, mientras lo nieguen, mientras se escondan. Es un jueguito estúpido que yo no sé para qué lo tienen”, añadió, dejando claro que no aprueba la manera en que ambos manejan su vínculo. En sus declaraciones, la periodista no dudó en recordar que tanto Cueva como Franco han evitado confirmar oficialmente su situación, lo que para ella resulta más una estrategia de encubrimiento que de privacidad.

Christian Cueva y Pamela Franco son vistos juntos tras su regreso de Cusco

El reciente viaje a Cusco ha sido el detonante para que la pareja vuelva a estar en el ojo del huracán mediático. Apenas unas horas después de su regreso a Lima, las cámaras captaron a Cueva y Franco dirigiéndose a la casa de la cantante, lo cual no pasó desapercibido. La dupla, que ha sido vista en múltiples ocasiones disfrutando de salidas discretas, como en esta ocasión en una sanguchería de La Molina, ha evitado pronunciarse de forma directa sobre su relación.

La actitud reservada de ambos ha sido motivo de debate tanto entre sus seguidores como en los medios, que cuestionan la razón detrás de tanto misterio. Por ahora, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido los rumores, lo que no hace más que alimentar las especulaciones y mantener viva la curiosidad sobre su situación sentimental. Mientras tanto, las fuentes cercanas a la pareja prefieren no hacer comentarios al respecto, lo que ha servido para acrecentar aún más el interés mediático.

Christian Cueva arremete con reportero de Magaly Medina

En medio de la polémica, Christian Cueva protagonizó un tenso encuentro con un reportero de Magaly Medina. El futbolista, visiblemente molesto, respondió de forma desafiante ante la insistencia del periodista por saber detalles de su vida privada. "¿También quieres saber la vida de todos, hermano?" dijo Cueva, en un intento de marcar distancia y resguardar su intimidad.

Este altercado no es un episodio aislado para el jugador, quien ya ha tenido encuentros similares con la prensa en el pasado. Desde que comenzó su relación con Pamela Franco, ambos han sido objeto de constantes especulaciones y rumores. La postura de Cueva respecto a los medios no parece haber cambiado, y su actitud desafiante ante la cámara reafirma su decisión de mantener los detalles de su vida personal al margen del ojo público.