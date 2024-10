La exitosa obra de teatro “You say Tomato” llega al norte del Perú

"You say Tomato". Foto: Albert Rué.

Tras haber sido presentada con éxito sostenido desde el 2015 en teatros de ciudades de España, Italia, Argentina, Uruguay, el próximo jueves 10 de octubre, el centro cultural “El Deck” de Vichayito trae al Perú la comedia musical “You Say Tomato”, del reconocido dramaturgo español Joan Yago. Esta puesta en escena protagonizada por los actores españoles Anna Moliner -“Las chicas del cable”, “El cuerpo en llamas”, “La sagrada familia”, entre otras- y Joan Negrié -“El Fotógrafo de Mauthausen”, “Merlí sapere aude”, “Las del hockey”; etc.- propone una mirada realista, pero con humor sobre los cuestionamientos y frustraciones de una pareja que atraviesa la crisis de los cuarenta.

“Cuando supe que “You Say Tomato” cerraría el festival internacional de artes escénicas de Cuenca (Ecuador), “Escenarios del Mundo”, pensé inmediatamente en la posibilidad de presentar esta obra de teatro en “El Deck”. Cuando me contacté con Joan Yago aún estábamos en la mitad de la construcción del centro cultural y lo que sabía con certeza era que íbamos a tener un gran telón de terciopelo original como pieza clave. Conversamos y me dijo: “¡Nuestro espectáculo lo único que requiere es que tengan un telón!" y el resto se fue dando. Realmente estamos muy orgullosos de ser el único espacio en Perú que forma parte de la gira Latinoamericana de este notable espectáculo”, comenta Andrea Bovery, gestora cultural de “El Deck”.

“You Say Tomato” tendrá una sola función con un aforo limitado con capacidad para 70 personas. Para esta ocasión, los interesados pueden adquirir sus entradas en la modalidad de preventa de manera directa con el centro cultural -a través de wa.me/+51987956856- o el mismo día del evento en la puerta.

Al terminar la obra los asistentes podrán continuar disfrutando de la noche al ritmo de la música de la destacada DJ peruana Maysa Lozano.

Es importante mencionar que, con la finalidad de articular actividades y sinergias que continúen fomentando el intercambio cultural entre la comunidad norteña y los visitantes nacionales e internacionales, “El Deck” viene planificando una serie de conexiones con festivales de artes escénicas y centros culturales, tanto de países vecinos, como de otras partes del mundo. Así también, viene estableciendo alianzas con el sector turístico y hotelero de la zona para brindar una experiencia 360.

(NdP).