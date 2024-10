¿Flavia Laos tiene nuevo amor? VIDEO expone a cantante con un 'saliente' en Malta muy cariñosos

Flavia Laos, la famosa actriz y cantante peruana, ha vuelto a ser noticia. Esta vez, la estrella de las redes sociales ha sido vista en Malta junto a un joven misterioso, lo que ha despertado rumores de un posible nuevo romance. Todo empezó cuando un video fue subido a redes por uno de sus compañeros de viaje, en el que se puede ver a Laos muy cerca de este joven, identificado como Matthew. Los seguidores de la popular serie de Netflix 'Too Hot to Handle' han estado especulando sobre la cercanía entre la cantante y el joven, quien, aunque no es parte del reality, parece formar parte del círculo de amigos de los participantes.

El viaje a Malta no ha sido ningún secreto, ya que Flavia ha compartido diversas fotos y videos en su cuenta de Instagram. Sin embargo, el reciente video ha levantado sospechas entre sus seguidores, quienes se han lanzado a las redes sociales para comentar sobre este supuesto nuevo interés amoroso. La aparición de la chica reality y Matthew ha generado una ola de comentarios, y los rumores no han tardado en propagarse.

Flavia Laos se expone con misterioso saliente en Malta

La joven estrella peruana, Flavia Laos, ha sido el centro de atención tras la difusión del video que la muestra en una actitud muy cercana con Matthew, un joven que no pertenece al elenco de 'Too Hot to Handle', pero que aparentemente es parte del grupo de amigos con el que Flavia ha estado viajando. Las imágenes, que se han viralizado rápidamente, muestran a ambos muy cariñosos mientras disfrutan de una reunión en Malta. Esto ha despertado la curiosidad de sus seguidores, quienes no han tardado en especular sobre la posible relación amorosa.

Hasta el momento, Flavia no ha confirmado ni desmentido los rumores, pero las imágenes hablan por sí solas. Los fans han llenado sus redes sociales con preguntas y comentarios, muchos expresando su sorpresa ante esta nueva relación. A pesar de la atención que ha generado el video, la actriz ha mantenido silencio, limitándose a compartir momentos de su viaje, pero sin hacer referencia directa a los rumores.

Flavia Laos rompe el silencio sobre las cirugías estéticas

Flavia Laos en una reciente entrevista salió a aclarar los rumores sobre las supuestas cirugías estéticas que se le han atribuido. En sus declaraciones para el programa 'La Lengua', conducido por Jesús Alzamora, Laos se sinceró sobre los retoques estéticos a los que se ha sometido a lo largo de los años.

La cantante confesó haberse realizado una cirugía de aumento de senos en el pasado, aunque decidió retirarlos poco tiempo después, ya que no se sentía cómoda con los resultados. Además, reveló haberse sometido a una rinoplastia y a tratamientos de relleno labial, aunque dejó de recurrir a ellos hace más de dos años. Con su característico sentido del humor, Laos aclaró que no tiene implantes en los glúteos, una creencia muy extendida entre sus seguidores. "Qué pena los que no pueden tocar", comentó entre risas, dejando en claro que su figura es fruto de su esfuerzo personal.

Flavia Laos revela que futbolistas internacionales le escriben

En el mismo programa, Flavia Laos sorprendió a todos al admitir que ha recibido mensajes de varios futbolistas internacionales. Al ser consultada sobre si algún jugador famoso le había escrito, Laos respondió sin rodeos: "Montón. Ah no, Neymar no, pero sí me han escrito bastantes". Esta revelación despertó gran interés entre los seguidores del pódcast.

Aunque la actriz no dio nombres concretos, sí mencionó que la mayoría de estos futbolistas no eran peruanos, sino extranjeros. Incluso admitió que Cristiano Ronaldo, a quien describió como "hermoso", es uno de sus favoritos, aunque rápidamente aclaró que no pasaría nada entre ellos, ya que el futbolista está casado y tiene hijos. "Es hermoso, pero está casado, ya tiene hijos, me parece guapísimo", concluyó Laos, generando risas entre los oyentes.