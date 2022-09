Contradicciones: Alegría admite denuncia de violencia psicológica

El candidato de Juntos por el Perú, Gonzalo Alegría, insistió en asegurar que la denuncia en su contra por parte de su hijo por violencia sexual, revelado por el Portal Nativa, no es cierta, aunque ya admite que sí hubo una acusación por violencia psicológica.

Afirmó que se han inventado una “falsa manifestación erótica” de su hijo con la intención de afectar su postulación a la Municipalidad de Lima.

Sin embargo, existen varias contradicciones en sus descargos. Por ejemplo, aseveró que un notario constató que en el sistema de servicios policiales digitales solamente aparecen denuncias suyas contra otras personas, así como la que interpuso su hijo por negarse a alquilar un local de campaña en San Juan de Lurigancho.

Como ayer reveló La República, hay otras denuncias más, como la que interpuso el mismo candidato en abril de 2021 por la presunta desaparición de su hijo, quien en esa investigación contó que había fugado de su casa porque sufría de maltratos psicológicos.

“Si no aparece (en el acta notarial que él tiene) es que no hay... están inventando que he roto la cabeza a una señora, que he maltratado a mi hijo”, aseguró a La República, refiriéndose a esta denuncia, así como a la de dos extrabajadoras de su casa, que lo acusaron de maltrato físico sufrido en octubre del 2018.

Alegría manifestó que la acusación de violencia sexual es falsa y dijo que es un montaje fujimontesinista porque está subiendo en las encuestas, sin especificar a cuáles se refiere.

Incluso, el candidato a alcalde de Lima dijo que poco después su hijo le escribió por el messenger para pedirle disculpas por haberlo inculpado y para explicarle que lo hizo por presión de su madre. Es más, afirmó que mantuvo comunicación con el joven hasta hace cuatro días; es decir, antes de hacerse públicas las denuncias. Luego, lo ha bloqueado.

Su abogado remarcó que la Fiscalía realizó las investigaciones preliminares y emitió una resolución archivando la denuncia que interpuso su hijo en marzo del 2021 por violencia física y psicológica por parte de su padre al obligarlo a salir para alquilar un local cuando estaba recién operado y estar en recuperación. Añadió que no aparece ninguna acusación por violencia sexual.

Alegría dijo además que querellará a la periodista Laura Grados, de Nativa TV, por publicar una denuncia que, según él, es falsa. Asimismo, negó conocer a las dos señoras que trabajaban en su casa y lo denunciaron de maltrato físico en 2018.

Dos denuncias en una

El jefe de la Oficina de Lima de la Defensoría del Pueblo, Alberto Huerta, señaló que han solicitado a la Fiscalía las carpetas fiscales de la denuncia, para evaluar si en la resolución de archivo se tocaron todos los temas.

“Allí se sabrá si llegó a conocimiento del Ministerio Público los párrafos de connotación sexual revelados por la prensa, y si se tomaron en cuenta para resolver el caso”, comentó.

Agregó que, por lo que se conoce hasta ahora, la hipótesis es que al parecer hay dos denuncias que se convirtieron en una sola carpeta de investigación fiscal por economía procesal.

Lo que resulta extraño para la Defensoría del Pueblo es que en la resolución fiscal no se haya mencionado nada sobre la denuncia por violencia sexual. Huerta acotó que ante dicha acusación de connotación sexual, al menos debió pedirse que se haga un examen médico legal y una pericia psicológica.

Además, informó que la exabogada del denunciante sostuvo que no fueron notificados.

El miércoles, en el programa Octavo Mandamiento, se leyó la declaración del hijo de Gonzalo Alegría. El joven contó que fueron a San Juan de Lurigancho y se mareaba en el trayecto, tenía dolores de cabeza y que se desmayó y dos policías lo ayudaron. “Mi padre es violento conmigo siempre, golpea la mesa, me grita, me dice que soy una carga para él, a pesar de que él me trajo de España”, dice el documento.

Nativa reitera denuncia sobre candidato

En el noticiero del portal Nativa, que reveló la denuncia contra Gonzalo Alegría por parte de su hijo, emitieron un editorial reafirmándose en la veracidad del documento sobre violencia sexual. “Va a seguir diciendo que el parte policial de Orrantia es falsificado, que no existe el original. Le recomiendo que revise estas afirmaciones difamatorias porque puede llevarse una buena sorpresa”, dijo el conductor del programa Al Vuelo, Raúl Tola.

Cuestionó, además, que el candidato haya revelado el nombre de su hijo.