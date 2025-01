¿Qué hacer si no apareces en la Lista 21 del Fonavi? Esto es lo que debes saber para acceder a una próxima devolución

Los exaportantes del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) podrán recuperar sus contribuciones tras la aprobación de la Lista 21. Este nuevo registro, que abarca a 98.691 beneficiarios, ha suscitado grandes expectativas entre los fonavistas, quienes aguardan con entusiasmo el reintegro de sus aportes.

Sin embargo, la Secretaría Técnica del Fonavi señaló que los exafiliados que no estén registrados no podrán unirse a la lista de beneficiarios vigente. No obstante, los procesos de pago continuarán en 2025 y en los años siguientes, que abarcarán nuevos grupos de beneficiarios. A continuación, te contamos más detalles para comprobar si accedes a los pagos.

¿Qué hacer si no apareces en la Lista 21 del Fonavi?

El subgerente de Orientación y Registro de la Secretaría Técnica del Fonavi, Eduardo Gaytán, recomendó registrarse en el sitio web del Fonavi para facilitar la verificación de aportes realizados entre 1980 y 1995. Esta acción permitirá a los interesados integrarse en una futura lista de beneficiarios. Para ello, es necesario:

Ingresar a la página de la Secretaría Técnica Fonavi

Seleccionar a “Regístrese en el SIFONAVI”

Colocar tu Documento Nacional de Identidad ( DNI )

) Subir el Formulario 1, que es documento con los datos de identificación e historial laboral del exaportante

En el Formulario 1 se solicitará la siguiente información: tipo y número de DNI, nombres y apellidos completos, fecha de nacimiento, sexo y la ubicación actual del exafiliado.

Además, en la sección correspondiente al historial laboral, es fundamental prestar atención a las fechas. Se debe incluir el tipo de registro, el número particular, el nombre de la empresa, así como las fechas de inicio y finalización de cada puesto desempeñado.

¿Cómo verificar si te encuentras en la Lista 21 de Fonavi?

Los trabajadores que realizaron aportes al Fonavi y desean recuperar sus contribuciones deben ingresar al sitio web oficial del fondo. Según la Resolución Administrativa N° 004-2024/CAH-Ley Nº 29625, un total de 98.691 beneficiarios recibirán apoyo. Para acceder a estos beneficios, es fundamental seguir una serie de pasos que simplificarán el proceso de recuperación.

Ingresa a la web oficial de la Secretaría Técnica del Fonavi

Ir a la opción 4, denominada 'Consulte AQUÍ si es beneficiario del Primer Grupo de Pago - Diciembre 2024'

En tipo de documento, seleccionar cualquiera de las opciones disponibles

Digitar el número de DNI

Colocar el código captcha

Clic en consultar

¿Cómo los fonavistas pueden cobrar la devolución de sus aportes?

Si eres uno de los beneficiarios, es esencial que acudas a la sucursal más cercana del Banco de la Nación para llevar a cabo el cobro correspondiente. Cabe resaltar que la devolución de los aportes es gratuito. A continuación, te detallamos los pasos necesarios para retirar tus aportes de forma efectiva: