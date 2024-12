¿Quieres invertir tu gratificación? 3 claves para hacerlo de manera exitosa y maximizar tus ganancias

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Lima (CCL), el sector retail crecerá un 5% durante el segundo semestre de este año en comparación con el 2023 debido, principalmente, al pago de las gratificaciones por fin de año.

Y es que este beneficio es un ingreso extra que muchos peruanos esperan para realizar compras; sin embargo, esta bonificación puede ser una herramienta importante para invertir y construir un futuro financiero más sólido. Por ello, Scotiabank te brinda tres recomendaciones claves para invertir de forma exitosa y maximizar tu gratificación.

¿Cómo puedo invertir mejor mi gratificación?

Evalúa tu perfil de riesgo: conocer tu perfil de riesgo no solo te permitirá tomar decisiones de inversión más conscientes, sino que podrás minimizar pérdidas y alinear tus inversiones según tus objetivos. Ten en cuenta que todos tenemos un perfil de riesgo distinto que depende de factores como, edad, personalidad, objetivos y situación financiera.

conocer tu perfil de riesgo no solo te permitirá tomar decisiones de inversión más conscientes, sino que podrás minimizar pérdidas y alinear tus inversiones según tus objetivos. Ten en cuenta que todos tenemos un perfil de riesgo distinto que depende de factores como, edad, personalidad, objetivos y situación financiera. Diversifica tu dinero: al invertir en diversos activos, reduces el riesgo de pérdidas, pues cada producto tiene un comportamiento distinto. De esta manera, tienes más oportunidades de generar ingresos a largo plazo. La diversificación es esencial para salvaguardar ese ingreso extra y asegurar su crecimiento.

al invertir en diversos activos, reduces el riesgo de pérdidas, pues cada producto tiene un comportamiento distinto. De esta manera, tienes más oportunidades de generar ingresos a largo plazo. La diversificación es esencial para salvaguardar ese ingreso extra y asegurar su crecimiento. Instrúyete financieramente: para poder invertir de manera óptima, es indispensable conocer los conceptos básicos de inversión, los distintos tipos de activos y los riesgos asociados para tomar decisiones informadas. Instruirte financieramente te permitirá maximizar las ganancias, así como evaluar de manera eficiente las oportunidades y riesgos relacionados con tu dinero.

¿Qué beneficios ofrece Scotiabank?

Con la finalidad de mejorar la experiencia de sus clientes, Scotiabank lanzó el programa Scotia Combos, que brinda grandes beneficios al combinar productos como Cuenta Digital o Cuenta Sueldo con una Cuenta Power. Además de beneficios como sorteos diarios de S/ 5,000 y 4 departamentos al año, una tasa de interés preferencial en tu Cuenta Power y seguro de billetera digital gratis, también participas de otro sorteo para triplicar tus ahorros manteniendo un saldo mayor o igual a S/ 1.500 hasta el 15 de febrero de 2025.

¿Cómo llamar a Scotiabank Perú?

La Banca Telefónica de Scotiabank ofrece una atención confiable y segura que permite realizar diversas consultas sobre productos y servicios sin necesidad de acudir a una agencia física.

Fácil acceso: Comunícate desde Lima marcando el 311-6000 desde un teléfono fijo o celular. Desde provincias, llama al 0-801-1-6000 desde un teléfono fijo para ser atendido por un servicio automatizado o un Asistente de Servicio.

Comunícate desde Lima marcando el 311-6000 desde un teléfono fijo o celular. Desde provincias, llama al 0-801-1-6000 desde un teléfono fijo para ser atendido por un servicio automatizado o un Asistente de Servicio. Amplia información: Consulta sobre cuentas, movimientos, tarjetas y otros servicios bancarios.

Consulta sobre cuentas, movimientos, tarjetas y otros servicios bancarios. Servicios diversos: Realiza bloqueos de tarjetas, consultas específicas o gestiona ventas digitales asistidas.

El horario de atención es de lunes a sábado, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. Para el bloqueo de tarjetas, el servicio está disponible las 24 horas, todos los días. Asimismo, cabe señalar que el límite de retiro en la red de Cajeros Automáticos Scotiabank es de US$ 800 y en otras redes, de US$ 260.

¿Qué hace Scotiabank?

Scotiabank es una institución financiera global con sede en Canadá que ofrece servicios de banca personal, comercial, corporativa y de inversión. Proporciona cuentas de ahorro, préstamos, tarjetas de crédito, hipotecas y seguros, además de gestionar patrimonios y activos. Con presencia en más de 30 países, tiene una fuerte operación en América Latina, el Caribe, Asia y Europa. Su enfoque está en brindar soluciones financieras innovadoras y centradas en el cliente para ayudar a individuos y empresas a alcanzar sus metas económicas.