La gratificación de diciembre se ha consolidado como uno de los incentivos más esperados por los trabajadores en Perú, y un estudio realizado por Bumeran, portal líder de empleo en Latinoamérica, revela datos clave sobre su impacto en la motivación laboral y en la economía personal de los peruanos.

Según la investigación, el 84% de las personas trabajadoras se sienten motivadas por este beneficio económico, y el 87% de los especialistas en Recursos Humanos aseguran que tiene un impacto positivo en la productividad organizacional. Sin embargo, a pesar de la importancia de la gratificación, el 64% de los trabajadores considera que el monto que reciben no es suficiente para cubrir sus necesidades, lo que plantea dudas sobre los efectos de esta compensación sobre la retención de talentos y el bienestar laboral.

¿En qué destinan su gratificación los peruanos?

El estudio, realizado a nivel nacional con la participación de 297 trabajadores y especialistas en Recursos Humanos de 48 organizaciones, pone en evidencia la relevancia económica de la gratificación para los peruanos. Además, se destacan las distintas formas en las que los trabajadores planean utilizar este dinero extra: el 34% lo destinará al pago de deudas, el 20% lo ahorrará, y el 13% lo invertirá en su educación profesional.

Estos datos reflejan cómo la gratificación se ha convertido en una herramienta no solo para motivar a los trabajadores, sino también como un recurso para gestionar de manera efectiva la economía personal, especialmente en tiempos de inflación y dificultades económicas.

¿Por qué es tan importante la gratificación para los trabajadores peruanos?

La gratificación se ha vuelto un componente fundamental para los trabajadores en Perú, ya que representa una fuente adicional de ingresos en un contexto económico desafiante. El 98% de los trabajadores en del país considera este beneficio como crucial para su estabilidad financiera, ya sea para cubrir deudas, ahorrar o invertir en su crecimiento profesional.

Esta relevancia económica es compartida por los especialistas en Recursos Humanos, quienes aseguran que el pago de la gratificación genera una sensación de satisfacción y compromiso entre los empleados, lo que se traduce en un aumento de la productividad organizacional. Sin embargo, la percepción de que la gratificación no es suficiente para cumplir con las expectativas y necesidades económicas de los trabajadores es alarmante.

El 64% de los empleados considera que el monto recibido no es adecuado, lo que sugiere que, a pesar de ser una compensación adicional importante, no cubre el costo real de vida ni las presiones financieras de los trabajadores. Este sentimiento de insuficiencia podría tener consecuencias a largo plazo en la motivación y permanencia de los empleados dentro de las organizaciones.

¿En qué sectores se distribuyen los pagos de la gratificación?

La gratificación se distribuye de manera diversa entre los diferentes sectores laborales. El estudio revela que el 31% de los trabajadores que reciben gratificación pertenecen a sectores clasificados bajo la categoría “Otros”, que incluye áreas como gastronomía, turismo, minería, salud y educación. Los sectores de Administración y Finanzas, Tecnología y Sistemas, y Producción, Abastecimiento y Logística, también tienen una representación significativa con el 11%, 10% y 10%, respectivamente.

En cuanto al monto recibido, los trabajadores tienen una variedad de expectativas. El 12% de los trabajadores recibe gratificaciones superiores a los S/5000, mientras que un 9% recibe entre S/500 y S/1000. Sin embargo, el 32% de los empleados indicó que no recibe gratificación alguna, lo que podría estar relacionado con la situación económica de algunas empresas o la naturaleza de los contratos laborales.

¿Por qué algunas empresas no otorgan la gratificación?

El estudio también destacó que el 15% de las organizaciones no paga la gratificación, una práctica que podría estar motivada por varias razones. La principal causa, citada por el 60% de los especialistas en Recursos Humanos, es la falta de presupuesto. Otra razón importante, mencionada por el 20% de los encuestados, es la naturaleza temporal de las contrataciones, lo que dificulta la inclusión de este beneficio en el paquete salarial de los empleados. Un 20% adicional señaló que las empresas no otorgan la gratificación porque los empleados no están en planilla.

A pesar de estas dificultades, la gran mayoría de las organizaciones (85%) otorgan la gratificación, lo que subraya la importancia de este beneficio como herramienta de motivación y fidelización de empleados.

¿Qué impacto tiene la gratificación en permanencia de los trabajadores?

La gratificación no solo es vista como un incentivo económico, sino también como un factor clave en la felicidad laboral. El 97% de los especialistas en Recursos Humanos considera que este pago extra contribuye significativamente a la satisfacción general de los empleados. Además, el 73% de los especialistas asegura que el pago adecuado de la gratificación influye en la permanencia de los trabajadores en sus organizaciones.

No obstante, algunos trabajadores podrían experimentar insatisfacción si sienten que la gratificación no es proporcional a su esfuerzo o a las expectativas de su puesto. La percepción de que la gratificación es insuficiente puede llevar a un aumento en la rotación de personal o a una disminución en el compromiso organizacional, lo que representa un desafío para las empresas que buscan mantener su fuerza laboral motivada y productiva.