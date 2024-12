El cantante del Grupo 5, Thony Valencia, se sometió a una prueba de ADN después de las acusaciones de Laura Zurita, quien lo señaló por no reconocer a su hijo de tan solo dos meses de nacido. La solicitud de la prueba fue del propio artista, quien se reunió con la madre de la criatura y el bebé en un laboratorio, donde las cámaras del programa 'Magaly TV, la firme' captaron el momento.

Thony Valencia reacciona al ver a su hijo en prueba de ADN

En la entrevista con 'Magaly TV, la firme', Laura Zurita detalló cómo transcurrió la cita en el laboratorio, aclarando que no hubo conversación entre ella y Thony Valencia sobre el bebé, solo se centraron en la realización de la prueba. La madre del bebé señaló que, durante la visita, el pequeño le sonrió al integrante del Grupo 5, algo que la conmovió profundamente. "No hemos hablado absolutamente de nada, solo hemos visto el tema del ADN, y me imagino que luego del resultado que le den, se lo van a mandar a él. A mí no me lo van a mandar. Él solo puede venir a verlo y comunicarme. Demora siete días", explicó Zurita.

Laura también expresó su dolor al ver la reacción de su hijo hacia el cantante. "Me dio un poco de pena ver a mi hijo porque cuando mi hijo lo vio, sonrió. Eso me dio un poquito de pena, estoy un poco conmovida con mi hijo porque eso no es justo", comentó con la voz quebrada. Según la madre, la situación no ha sido fácil debido a la falta de iniciativa por parte de Thony Valencia para reconocer al bebé, lo que llevó a esta prueba de ADN.

En sus declaraciones, Laura Zurita hizo referencia a las constantes dilaciones de Thony Valencia sobre el tema y cómo esto afectó tanto a ella como a su hijo. "Él indica que lo quiere mantener en reserva por respeto, pero el respeto se perdió hace mucho cuando me mandaba insultos y solo tenía dos hijos, pero el mío, ¿de quién será? Para él no era nadie", agregó Laura, quien no ocultó su tristeza y frustración por la situación.