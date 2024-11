La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), encargada de la administración aduanera en el país, lleva a cabo subastas de bienes y productos que han sido abandonados o decomisados. Entre los artículos disponibles se encuentran desde accesorios de moda y ropa hasta dispositivos electrónicos y equipos de maquinaria eléctrica y mecánica. Para participar deben acceder al portal de Remate de Aduanas de Sunat y seguir los pasos que explicaremos a continuación.

Pasos para participar en el remate de Aduanas

Para acceder a las subastas de Aduanas, los interesados deben ingresar al portal oficial de Remate de Aduanas de la Sunat y seguir estos pasos:

Accede al portal: Visita el portal oficial de Remate de Aduanas de la Sunat. Crea una cuenta: Registra tus datos personales o de empresa (DNI o RUC) para crear una cuenta en el portal. Configura tu usuario: Establece un usuario o nick, contraseña, y vincula un correo electrónico para tu cuenta. Confirmación de registro: Verifica tu cuenta a través de un enlace enviado a tu correo electrónico. Revisa los lotes: Explora los lotes disponibles y selecciona aquellos que te interesen. Realiza una oferta: Presenta una oferta por el lote seleccionado, asegurándote de que sea igual o mayor al precio base establecido por la Sunat. Espera la notificación: Recibirás un correo con detalles de tu oferta y un código de documento aduanero (CDA), junto con el monto del depósito inicial requerido. Realiza el pago del depósito: Paga el depósito inicial para que tu oferta sea considerada válida. Confirmación de ganancia del lote: Al cierre del remate, recibirás una notificación si resultaste ganador del lote.

Así luce la página oficial de remates online de Aduanas. Foto: Sunat

Condiciones del remate de Aduanas

Es importante destacar que la Sunat no brinda garantías para los artículos subastados, los cuales se comercializan en su condición actual. Los participantes deben cumplir con ciertos requisitos, como contar con un documento de identidad y, en el caso de personas jurídicas, un número de RUC.

Tras realizar una oferta, se recibe un correo con un Contrato de Depósito Asegurado (CDA) y la información necesaria para efectuar el depósito inicial. Este procedimiento simplifica la adquisición de una variedad de productos, que incluyen desde prendas de marca hasta dispositivos electrónicos, a precios accesibles para el público.

Tipos de productos disponibles en el remate

La Aduanas ofrece una extensa selección de artículos confiscados por diversas razones. Entre los productos disponibles se incluyen:

Televisores

Teléfonos móviles

Juguetes

Piezas de automóviles

Calzado

Ropa de marcas reconocidas

Requisitos para participar en el remate

Si estás interesado en comprar productos decomisados, debes contar con los siguientes requisitos:

Documento de identidad original y copia.

Contar con número de RUC, en caso de personas jurídicas.

Partida registral vigente, en caso de representación a persona natural o jurídica.

Aduanas no otorga garantías de los productos que ofrece

Garantías y condiciones de los artículos

La Sunat, al realizar subastas de productos en lotes, no proporciona garantías sobre su estado. Como participante, debes entender que estos artículos se venden tal como están en el momento de la subasta. Es esencial que realices una inspección física antes de pujar, ya que no inspeccionarlos previamente no te otorga el derecho de reclamar un reembolso del dinero pagado después de la compra. Además, los participantes deben estar conscientes de que son responsables de evaluar la calidad y el estado de los bienes antes de pujar, ya que la Sunat no asume responsabilidad por defectos o problemas que puedan surgir después de la compra.