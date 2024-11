Terminal Portuario de Iquitos y más obras que transformarían la Amazonía peruana: inversión asciende a US$ 1.722 millones

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) y el Gobierno Regional de Loreto (Gore Loreto) anunciaron como prioridad 9 proyectos para mejorar la infraestructura y las estructuras de servicios públicos. En total, los planes están valorizados en US$ 1.722 millones.

En el Foro Loreto Invierte, organizado por ProInversión, presentaron las 9 propuestas que abarcan hospitales, carreteras, proyectos turísticos, servicio educativo y de salud. Para su realización, se llevarán a cabo mediante los mecanismos de Asociación Público-Privada (APP), es decir, una modalidad que cuenta con la participación del Estado y actores privados (experiencia, conocimientos, equipos, tecnología, recursos, etc), según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

¿Cuáles son los proyectos que transformarán a Loreto?

En primer lugar, destacan los proyectos de la Interconexión de Loreto al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) mediante una línea de transmisión en 220 kV y subestaciones asociadas, así como la construcción del Terminal Portuario Internacional de Iquitos. La inversión en cuestión ascienden a US$ 781 millones y US$ 200 millones, respectivamente.

Además, están la creación de Servicio de Transatibilidad Vial Interurbana: Nauta - San Lorenzo, distrito de Barranca, provincia de Datem del Marañón, valorado en US$ 534.8 millones; la construcción de la Carretera Saramiriza – San Lorenzo (US$ 124 millones) y el establecimiento del gaseoducto virtual para Iquitos y la masificación del gas natural en Loreto (US$ 52 millones).

En particular, se espera que la renovación del Parque Turístico de Quistococha sea mediante Proyectos en Activos, con una inversión de US$ 28 millones; mientras que Gore Loreto busca un convenio para asignar a ProInversión el desarrollo de la operación y mantenimiento de los siguientes tres hospitales bajo la modalidad de APP:

Hospital Cesar Garayar García.

Hospital Regional de Loreto Felipe Santiago Arriola Iglesias.

Hospital Santa Gema de Yurimaguas.

Los mencionados establecimientos de salud se encuentran en Iquitos y tendrían una inversión de US$ 2.4 millones entre los 3.

Los 13 proyectos para ampliar la transformación de Loreto

Por otro lado, la directora de Inversiones Descentralizadas de ProInversión, Denisse Miralles, señaló que otros 13 proyectos de inversión se realizarán bajo la modalidad de Obras por Impuestos (OxI), que consta en que las empresas privadas pagan por adelantado su impuesto a la renta para financiar los proyectos de inversión pública, según el MEF.

Según Miralles, esta modalidad de inversión asegura un avance mucho más eficiente, que permite el cierre de brechas que existen en educación, salud y seguridad ciudadana en Loreto.