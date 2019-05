Uber se estrena en Wall Street con una caída de casi 8% en acciones

El primer trimestre del 2019 era de alta expectativa en Wall Street. Al menos cuatro compañías tecnológicas tenían ya programado su ingreso a la plaza bursátil neoyorkina.

Sin lugar a dudas, el ingreso de Uber era el que acaparaba mayores miradas por parte de los inversionistas. En marzo se tenía pensada una valorización de US$ 120 mil millones para su primer día, un monto agresivo y que se consideraba entre los más altos que ha visto Wall Street.

Finalmente, su estreno en la bolsa ocurrió este viernes y los resultados no fueron los esperados. Desde un inicio, su valoración fue de US$ 82.400 millones, muy por debajo de lo que se pensaba en marzo.

Al inicio de la sesión, la firma de taxis por aplicación fijó una cotización de US$ 45 por acción, bastante cauteloso según analistas internacionales.

El comportamiento de las acciones fue bastante volátil. Perdía US$ 3, pero luego recuperaba sin sobrepasar su precio inicial. Al término de la jornada bursátil, las acciones de Uber cayeron 7,56% y quedó en US$ 41,6 por acción.

Si bien la compañía ha conseguido operar en 700 ciudades de 63 países, presenta problemas que debilitan los resultados de su negocio.

El modelo que aplica Uber para su servicio se vuelve cada vez más caro y reduce sus márgenes de ganancia. En 2018 ingresó US$ 11.270 millones, un 42% más que en 2017; pero gastó casi US$ 1.800 millones para atraer clientes y conductores y seguir conquistando mercados nuevos. El primer trimestre de 2019 tuvo cerca de US$ 1.100 millones en números rojos, según información del diario El País.

A esto se le suman los conflictos laborales que tiene la empresa en el mundo. Debe lidiar con las protestas de compañías tradicionales de taxis en el mundo y las autoridades locales.

También ha tenido que lidiar con acusaciones sobre sexismo y el trato con su personal.

La firma ahora está dirigida por Dara Khosrowshahi y su prioridad es mejorar la imagen de la compañía. Entre sus primeras acciones, Dara desligó a Uber de los negocios que le eran menos rentables y retiró Uber de los mercados donde no era rentable porque no podía competir con los locales. En paralelo expandió la plataforma a otros servicios de movilidad, como los patinetes eléctricos. ❖

