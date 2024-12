Manchester United vs Wolverhampton: ¿a qué hora y dónde ver el partido del Boxing Day 2024?

¿A qué hora juega Manchester United vs Wolverhampton EN VIVO por el Boxing Day 2024? Ambos equipos se enfrentarán este jueves 26 de diciembre en la tradicional jornada navideña de la Premier League. El compromiso tendrá lugar en el Molineux Stadium, a partir de las 12.30 p. m. (hora peruana), y la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN y vía streaming por Disney Plus. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura ONLINE GRATIS que realizará La República Deportes.

El anfitrión de la jornada busca mantener su rendimiento y lograr otra victoria, tal como lo hizo en su último encuentro. Los 'Wolves' llegan motivados tras haber derrotado al Leicester City con un contundente 3-0.

En contraste, los Diablos Rojos atraviesan un momento complicado, habiendo sucumbido ante el Bournemouth por 0-3. Su desempeño reciente no es alentador, ya que han sufrido dos derrotas y han conseguido solo dos triunfos en sus últimos partidos. En total, han anotado 8 goles, pero han recibido 9, lo que refleja una defensa vulnerable.

¿A qué hora jugarán Manchester United vs Wolverhampton?

El partido entre Manchester United vs Wolverhampton se jugará este jueves 26 de diciembre a partir de las 12.45 p. m. (hora peruana).

México: 11.30 a. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 12.30 p. m.

Bolivia, Venezuela: 1.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 1.30 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay: 2.30 p. m.

España: 7.30 p. m.

¿Dónde ver Manchester United vs Wolverhampton?

La transmisión del Manchester United vs Wolverhampton estará a cargo del canal ESPN y la plataforma de streaming Disney Plus Premium para Perú y demás países de Sudamérica. Recuerda que si no tienes acceso a este servicio, no te preocupes, puedes seguir todas las incidencias en la web de La República Deportes.

¿Cómo sintonizar Manchester United vs Wolverhampton por ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

¿Cómo ver Manchester United vs Wolverhampton ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del Manchester United vs Wolverhampton por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a la programación de diversos eventos deportivos. Si no puedes ingresar, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE GRATIS que realizará La República Deportes.

Manchester United vs Wolverhampton: posibles alineaciones