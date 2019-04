Pobreza: ¿Cuál es el departamento más pobre en el Perú?

Pese a que se redujo el nivel de pobreza, Cajamarca se mantiene como la región con más pobres ya que se encuentra en el rango de 37,4% a 46,3%. informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

No sólo eso, en el índice de pobreza extrema, es decir población que no puede cubrir la canasta básica, y tiene un ingreso per capita inferior a 344 soles, Cajamarca figura, lamentablemente, como la región con mayor nivel incidencia.

Entre los departamentos con menores tasas de pobreza están Ica y Madre de Dios con una incidencia entre el rango de 1,8% a 4,4%.

De acuerdo al perfil de la población en situación de pobreza, del total de población pobre el 51,4% son mujeres y el 48,6% hombres. Según grupos de edad, el 43,2% de los pobres son niñas, niños o adolescentes (menores de 18 años de edad), el 13,9% tiene de 18 a 29 años, el 23,5% de 30 a 49 años, el 7,6% tienen entre 50 a 59 años y el 11,9% son adultos mayores (60 y más años de edad).

Del total de la población pobre, el 27,7% tiene como lengua materna una lengua nativa (quechua, aymara u otra lengua nativa de la Amazonia) y el 72,3% al castellano. Asimismo, el promedio de miembros de un hogar pobre es de 4,4 integrantes siendo mayor en el área urbana con 4,8 integrantes.

El 74,3% de los hogares pobres tiene entre sus miembros al menos una niña/o y adolescente menor de 18 años de edad, el 28,7% al menos un adulto mayor y el 18,4 % al menos un integrante con discapacidad.