Alquileres de casas de playa en el sur van desde 4 mil hasta 8 mil dólares

La temporada de verano es una de las fechas más esperadas en nuestro país. Miles de personas buscan distintas opciones de viviendas para poder pasar sus vacaciones o fines de semana con sol, playa y arena. Si bien algunos iniciaron la búsqueda de estos inmuebles ubicados frente al mar para pasar las fiestas navideñas y año nuevo, la razón principal de la demanda se generó por la llegada de la temporada de verano 2019.

Al respecto, OLX Perú y Properati, la nueva plataforma de bienes raíces premium de OLX Group, en el marco de su llegada al Perú, compartieron cuatro datos sobre la oferta y demanda de viviendas de playa en esta temporada de verano.

Según el análisis realizado por la plataforma, las zonas con mayor oferta y demanda, tanto para venta o alquiler de viviendas vacacionales de playa en el sector inmobiliario online, están en San Bartolo, Pulpos, Punta Negra, Punta Hermosa, Asia y Cerro Azul registrando un total de 105 ofertas mientras que en Arequipa los principales lugares preferidos son Camaná e Islay registrando 40 ofertas de casas.

Las viviendas más buscadas para la temporada de playa tienen más de cuatro habitaciones como característica principal, ya que estos espacios suelen ser utilizados para la convivencia familiar o entre amigos. Este escenario varía con la búsqueda tradicional de viviendas en zonas urbanas que se prefieren de 2 a 3 espacios como máximo.

Con respecto al ticket de compra o alquiler, estos varían dependiendo de la ubicación y características de la vivienda. En promedio, el ticket de venta de una vivienda vacacional en temporada de verano –principalmente entre noviembre y febrero– oscila entre los US$ 200 mil y US$ 500 mil mientras que para el alquiler entre US$ 4 mil y US$ 8 mil.

La plataforma informó que en enero del 2018 la demanda y búsqueda de este tipo de viviendas vacacionales creció 26% y proyectan un crecimiento del 29%. Según la fuente, este crecimiento podría responder a que, en comparación con años anteriores, no se han encendido las alarmas de un posible fenómeno El Niño en las costas peruanas, lo cual ha impulsado la búsqueda de estos inmuebles. ❧