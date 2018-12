Donald Trump y sus tweets que generaron impacto financiero

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha venido refiriendo a la economía de su país mediante Twitter.

“El mercado bursátil está al alza casi 40% desde las elecciones presidenciales”, publicó en junio Donald Trump en su cuenta de Twitter.

“¡Felicitaciones Estados Unidos de América!”. Y hubo aún más emoción el 3 de octubre cuando expresó: “El mercado bursátil acaba de alcanzar un máximo histórico durante mi presidencia por 102da vez, por mucho un récord presidencial, durante menos de dos años”, tuiteó en agosto Donald Trump.

El lunes, las acciones cedieron un adicional de entre 2% a 3% luego de otro ataque de tweets por parte de Trump contra la FED.

“El único problema que nuestra economía tiene es la FED”, escribió Donald Trump. No entienden el mercado, no entienden las guerras comerciales necesarias ni los cierres de gobierno de los demócratas por el tema fronterizo. La FED es como un golfista fuerte que no termina acertando la pelota en el hoyo porque le falta delicadeza, ¡No sabe hacer un putt!”, escribió en Twitter.

Peter Conti-Brown, historiador financiero en la Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania, indicó al respecto: “Nunca habíamos visto algo como este ataque directo y frontal. Esto es un desastre para la FED, un desastre para el presidente y un desastre para la economía”.