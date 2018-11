Cyber Days: Conoce a detalle los descuentos que ofrecen las tiendas estos días.

Entre hoy y mañana se realiza la tercera edición de los Cyber Days, campaña de comercio electrónico en la que participarán más de 70 marcas ofreciendo descuentos en rubros de tecnología, moda, viajes, alimentos, juguetes, accesorios, cuponeras, deportes, belleza, entre otros.

A continuación detallamos las tiendas que se unen al Cyber Day y cuáles son los descuentos que presentan según categorías:

Moda

Shuzzos contará con 15 marcas de calzado peruano que ofrecerán descuentos de hasta 50%. Brujha’s tendrá 30% de descuento y algunos cupones sorpresas. Platanitos tendrá hasta 50% de descuento en ropa deportiva para hombres y mujeres, 20% de descuento en sandalias y calzados colección verano 2019 y hasta 40% en zapatillas deportivas. M.bö ofrecerá hasta 60% en mochilas.

Coliseum.com.pe tendrá hasta 40% descuento más en colección Primavera-Verano 2019 a nivel nacional, KUNA tendrá hasta el 50% de descuento en todas las colecciones de la tienda online con envíos gratis a nivel nacional y The North Face tendrá 40% de descuento en todo running, 30% en todo niños y 30% de descuento gratis por compras mayores a S/ 99 en Lima y Callao, además la tienda regalará la camiseta mundialista, más casacas mundialistas por cada S/ 150 en compras por la web.

Finalmente se sumará a la campaña Burana marca de carteras, billeteras y mochilas que busca reinsertar a mujeres del Penal Santa Mónica a la sociedad.

Viajes

Atrápalo.pe tendrá descuentos adicionales con bancos con la posibilidad de pagar en cuotas sin intereses y con códigos de pago.

Respecto a los hoteles, hasta 50% de descuento para hoteles del Caribe (Punta Cana) y hasta 10% de descuento en hoteles en Cusco (JW Marriott El Convento), así como en Tarapoto (Bella Terra) e Iquitos (Irapay). Asimismo, Royal Decameron Punta Sal ubicado en Tumbes tendrá descuentos de hasta 20% y en el caso del Decameron el Pueblo ubicado en Santa Clara tendrá descuentos de hasta 15%.

Por otro lado, Aerolíneas Argentinas tendrán novedades en los vuelos a Buenos Aires, Iguazú, Mendoza, Bariloche, El Calafate o Ushuaia. Mientras que Viva Air venderá pasajes desde 20 dólares por tramo en rutas nacionales y pasajes desde $184 dólares en rutas internacionales.

Aseguradora de viajes

ASSIST CARD ofrecerá atractivas ofertas: 50% de descuento para cobertura diaria; y 60% descuento para cobertura anual. En ambos casos los hijos menores de 21 años viajan gratis.

Aseguratuviaje.com ofrecerá hasta 55% de descuento durante los Cyber Days y en su página web podrás comparar más de 450 planes de asistencia.

Cocina

Kitchen Center ofrecerá hasta 50% de descuento en productos para la cocina en productos europeos que abarcan desde el clásico horno, encimera y campana pasando por electrodomésticos de distintos tipos como como parrillas, batidoras, licuadoras, freidoras, entre otros, con envío gratis a toda Lima en productos seleccionados y servicio de instalación incluido por la compra de horno, encimera o campana.

Tecnología

Juntoz.com, ofrecerá en más de sus 650 tiendas hasta 80% de descuento y muchos precios más baratos que en tiendas físicas, además descuentos adicionales de hasta 100 soles para varios medios de pago y meses sin intereses, también ofertas especiales en consolas, videojuegos, televisores, moda y electrohogar.

Sony Store Online tendrá descuentos en televisores 4K SmartTV con hasta 55% de descuento, equipos de sonido con Bluetooth y WiFi con hasta 55% de descuento, audífonos con hasta 70% de descuento.

La nueva tienda online online Lumingo presentará descuentos hasta el 70%, y por sus compras los clientes se podrán beneficiar de 1 mes de los beneficios que tienen los suscriptores del Club de El Comercio con descuentos en restaurantes, teatros, conciertos, entre otros.

Tienda Mía tendrá 4 súper ofertas sorpresas y 8 mega ofertas por hora, estas van desde el 15% al 80% de descuento en productos que vienen de USA y ESET ofrecerá sus principales soluciones de seguridad con un descuento del 30% en antivirus, firewall, anti robo, y control parental entre otras funcionalidades.

Para emprendedores

Perufactura.pe, portal web de facturación electrónica que permite que las medianas y pequeñas empresas tengan menores costos administrativos y seguridad total, presentará tres promociones, la más resaltante es una suscripción a S/ 59.90 y automáticamente se brinda 50% de descuento en los pagos de volumen de facturación electrónica hasta mayo de 2019.

Educación

EF Education First ofrecerá hasta 25% de descuento en todos sus cursos de idiomas en el extranjero, se puede escoger entre 9 idiomas en 52 destinos alrededor del mundo y se pueden encontrar cursos desde los 1.800 dólares en adelante con alojamiento, comidas y seguro de viaje incluidos.

Poliglota.org, startup de idiomas, ofrecerá planes de 3, 6 y 12 meses: de 20%, 40% y 55%, respectivamente. A su vez estarán ofreciendo 200 cupos con los cuales las personas podrán ahorrar hasta un 75% del valor original de sus cursos.

Actividades

Groupon trae un nuevo sitio web llamado www.peixe.com.pe en el que tendrá más de 200 ofertas con hasta 70% off en grandes marcas para hacer, ver, comer y comprar lo mejor que la ciudad tiene para ofrecer. De las cuales, gastronomía tiene 60% de descuento, productos con hasta 40% off, viajes con 50%. off a destinos como Lima, Cusco/ Machu Picchu y Playas.

Atrápalo.pe tendrá precios desde S/ 9.90 en combos de pollo a la brasa y en actividades habrá hasta 71% de descuento en entradas a fiestas, parques temáticos y teatro (infantil, stand-up comedy, musicales y formatos cortos.

Juguetes

La tienda especializada en el desarrollo de cada etapa de los niños, Baby Infanti Store, ofrecerá hasta el 50% de descuento en autos a batería en productos seleccionados y el 40% de descuento en todo juguetes Infanti (autos a batería, triciclos, correpasillos, scooters y carpas).

La CCL asegura que más de 5 millones de peruanos estarán conectados, con la expectativa de encontrar las mejores ofertas y promociones que presentarás las tiendas durante los Cyber Days.