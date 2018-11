La Oroya: Dirige presentó su renuncia como liquidador de Doe Run Perú

La empresa Dirige renunció a su cargo como liquidadora en el proceso concursal de los activos de Doe Run Perú (DRP) en La Oroya.

A través de un documento, que fue remitido al representante del Ministerio de Energía y Minas, Dirige advierte diferencias con los acreedores respecto al nuevo plan para la venta de los activos.

En la carta, que lleva la firma del representante Pablo Pesquiera, una de las principales diferencias esta relacionada a los honorarios.

Dirige propuso una remuneración por su trabajo compuesta por US$ 60 mil como honorario fijo, US$ 36 mil por operar la mina Cobriza más IGV. En total, la facturación por su cargo como liquidador sería de US$ 113 mil mensuales.

La contrapropuesta de los acreedores era menor. Se estableció un honorario fijo de US$ 60 mil, US$ 15 mil por Cobriza e IGV. En total, US$ 88 mil 500 mensual.

Según fuentes consultadas, a Dirige se le cuestiona que durante 37 meses en el cargo no logró conseguir un firme comprador para los activos: la Unidad Minera Cobriza y el Complejo Metalúgico, pese a que ya ha facturado cerca de US$ 4,72 millones.

No es la primera vez que Dirige presenta su renuncia al cargo de liquidador. En el 2017 presentó una carta notarial donde renunciaba por diferencias con la junta. ❧