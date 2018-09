Sunat: Activan alertas para evitar uso indebido de gastos no deducibles

Hace dos semanas, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) implementó un sistema de alertas a través de mensajes de texto para sus contribuyentes, advirtiendo el uso indebido de comprobantes de pago que sustentan gastos no deducibles o no relacionados al giro del negocio.

La Sunat ha reportado que los resultados de este programa son alentadores pues en junio, del total de facturas detectadas como gastos no deducibles, un 54% de estas no fueron declaradas por los consumidores en su Registro de Compras, con lo cual se logró que el 44% del IGV de los Comprobantes de Pago Electrónicos no fueran utilizados como crédito fiscal.

De igual forma aseguraron que, en el mes de julio, usando el mismo programa de envío de alertas, del total de facturas identificadas como gastos no deducibles, un 70% no fueron declaradas por los contribuyentes en su Registro de Compras.

Con el uso de alertas vía mensajes de texto, que forman parte del proceso de Transformación Digital y uso de la Big data, la Sunat busca acercar la Administración Tributaria al contribuyente, asistiéndolo en etapas previas a la determinación de su obligación tributaria para evitar errores en los que se pueda incurrir al momento de la presentación de la declaración.