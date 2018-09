“La sponsoría es un tema naciente en el fútbol peruano”

El éxito comercial de la selección peruana de fútbol aún no se ha replicado en los clubes peruanos. Benjamín Romero, gerente de marketing de Alianza Lima, confía en que se trasladará al mediano plazo. Junto a su equipo trabaja para elevar los ingresos por sponsoría del club, que ahora alcanzan el 12%.

¿El club alista acciones legales contra la iglesia evangelista?

Estamos trabajando y nuestra área legal se está moviendo de una manera muy proactiva para, por la vía legal y por las vías de principios, demostrar que esa explanada es del club de Alianza Lima desde hace 43 años. En eso estamos, defendiendo lo que es del club.

¿Esto ha afectado de alguna manera sus relaciones comerciales o con algunos sponsors?

No, pensamos que es todo lo contrario. Esto nos ha fortalecido y nos ha demostrado lo unido y lo grande que es Alianza Lima. Hemos recibido muchísimas voces de aliento y de apoyo en toda esta circunstancia arbitraria que no debió presentarse, menos de esa manera violenta.

¿Ha sido positivo o negativo para los clubes el éxito de la selección peruana?

Tiene sus pro y sus contra. Lo positivo es que la vitrina del fútbol peruano es mucho más amplia y abierta al estar otra vez en el plano internacional. Eso le da un empuje muy grande a la liga local. Lo negativo es que la mayoría de ingresos de las compañías se han ido con la selección. Ahí quita un poco de flujo para los clubes, pero pensamos que al mediano y corto plazo esto tiene que trasladarse a los mismos clubes porque ahí es donde está el día a día, mes a mes, donde se están jugando los torneos y donde la visibilidad en televisión y prensa es más permanente.

A pesar de que Alianza Lima ha sido campeón y ha tenido participación internacional no tiene un sponsor en el pecho de la camiseta. ¿Existe posibilidad de que lo tenga para el próximo año?

He dicho varias veces que no solo Alianza, sino en el fútbol peruano no ha habido sponsor en el pecho desde hace mucho tiempo. Hubo uno puntual, que fue Cristal, y le apuntó a tres equipos. La cervecera, futbolera en su momento, cambió su estrategia en toda Latinoamérica. Si analizamos y vemos, el tema del sponsor en el fútbol peruano y en Alianza es un tema naciente, que estamos trabajando. No entiendo por qué hay ese afán como si es que hubiera habido y de un momento a otro no hay. Ese tema hay que dejarlo muy claro y estabilizarlo, creo que estamos haciendo un trabajo y estamos analizando bien las cosas para empezar y aprovechar ese momento y, además, para que se paguen unos precios adecuados. No estamos diciendo precios exorbitantes, sino adecuados. Hoy muchas de las cosas que vemos en el fútbol peruano son canje. Se aporta a los clubes, pero los clubes también necesitan inyección de dinero en efectivo.

¿Cuánto representa la sponsoría dentro de los ingresos del club?

Dentro de los ingresos del club, la sponsoría está cerca del 12%. Se está teniendo en cuenta con el presupuesto que venía para el 2018, teniendo en cuenta que para el 2017 hubo un intento de sponsoría de una casa de apuestas que no funcionó. En los presupuestos está planteado de esa manera, teniendo en cuenta el hecho de conseguir el pecho.

¿A cuánto se aspira elevar los ingresos por sponsoría?

Evidentemente hay posibilidades, no es fácil. Estamos trabajando en eso. Hemos visitado muchísimas compañías y seguimos haciéndolo, buscando la mejor alternativa para lograrlo.

¿El manejo económico del club ha generado mayor confianza en los sponsors?

Sin duda alguna. Hoy el club es uno de los mejor manejados. Se ha venido pagando la deuda concursal, se pagan los salarios, todo está al día. Se ha escogido una plana gerencial, que vienen de otras industrias, y el club se maneja como una compañía. Existen veedurías, todos los recursos se saben para donde van y son manejados de manera profesional.❧