Acumulación de basura desborda acequia en Chiclayo: varias calles quedaron inundadas

"La basura que arrojan a la acequia genera este problema y no es la primera vez que sucede", manifestó una vecina. Foto: difusión

"La basura que arrojan a la acequia genera este problema y no es la primera vez que sucede", manifestó una vecina. Foto: difusión

Mal cierre de año tuvieron cientos de familias de la ciudad de Chiclayo, en la región Lambayeque, tras un nuevo desborde de la acequia Cois. La acumulación de basura en este canal generó que el agua inunde varias calles, lo que ha generado malestar.

Según informaron los residentes de la urbanización Miraflores, en la avenida Leguia, el desborde sucedió cerca de la 1 a. m. y los tomó por sorpresa, pues se encontraban descansando. Luego de ser alertados, fueron los mismos vecinos quienes tuvieron que salir de sus casas para limpiar la acequia y que el agua pudiera retomar su cauce.

"Tiene que haber más control de parte de la municipalidad y una reflexión de los vecinos que usan esta acequia como botadero", refirió una vecina. Foto: difusión

A esa hora, hombres y mujeres extrajeron diversos tipos de desperdicios del interior de la acequia. No obstante, lo que más llamó la atención fue la presencia de llantas de vehículos, sacos con ramas y hasta un parachoques de un automóvil. Todo quedó a un costado del canal a la espera de que pueda ser recogido por la Municipalidad de Chiclayo.

Los residentes de la urbanización Miraflores, en la avenida Leguia, señalaron que el desborde sucedió cerca de la 1 a. m. Foto: difusión

"No es posible que entre chiclayanos nos hagamos daño de esta manera. La basura que arrojan a la acequia genera este problema y no es la primera vez que sucede. Tiene que haber más control de parte de la municipalidad y una reflexión de los vecinos que usan esta acequia como botadero para que no lo sigan haciendo", manifestó la vecina Rosa Rodríguez.