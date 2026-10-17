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Universitario vs Deportivo Soan EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026

El partido por la primera jornada de la Liga Peruana de Vóley entre Universitario y Deportivo Soan se llevará a cabo en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.

Universitario y Deportivo Soan se enfrentan en la Liga Peruana de Vóley. Foto: composición LR/ChatGPT
Universitario y Deportivo Soan se enfrentan en la Liga Peruana de Vóley. Foto: composición LR/ChatGPT
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Universitario vs Deportivo Soan EN VIVO juegan HOY sábado 17 de octubre, desde las 5.00 p. m. (hora peruana), por la Liga Peruana de Vóley. El partido se llevará a cabo en el Polideportivo Lucha Fuentes, con transmisión por TV a cargo del canal Latina. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

El equipo dirigido por Francisco Hervás llega a este partido de debut luego de haber participado en la Copa Brasilia y tras su presentación en la Noche de Las Pumas. Por el lado de Deportivo Soan, busca mejorar lo hecho en la temporada pasada, donde llegó hasta cuartos de final del campeonato.

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¿A qué hora juega Universitario vs Deportivo Soan?

El duelo entre Universitario y Deportivo Soan se disputará este sábado 17 de octubre y arrancará desde las 5.00 p. m. (hora peruana). Esta es la programación de horarios para los países del continente:

  • Colombia y Ecuador: 5.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 6.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 7.00 p. m.

¿Dónde juega Universitario vs Deportivo Soan?

El encuentro entre Universitario y Deportivo Soan se disputará en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.

Canal para ver Universitario vs Deportivo Soan

Universitario vs Deportivo Soan llegará EN VIVO a través de la transmisión de Latina (canal 2). Podrás disfrutarlo por señal abierta, página web y por su propio aplicativo. De igual forma, La República Deportes te brindará cada incidencia del partido para que no te pierdas ningún detalle.

¿Cómo ver Universitario vs Deportivo Soan por internet?

La transmisión en línea de los partidos del campeonato peruano está a cargo de la aplicación de Latina, por la página web oficial de la Federación Peruana de Vóley (FPV) y del fan page en Facebook de la Liga Peruana de Vóley.

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Historial de Universitario vs Deportivo Soan

Estos son los resultados de los últimos cinco enfrentamientos entre Universitario y Deportivo Soan.

  • Universitario 3-1 Deportivo Soan | 10.01.26
  • Universitario 3-0 Deportivo Soan | 8.11.25
  • Universitario 3-1 Deportivo Soan | 15.03.25
  • Universitario 3-0 Deportivo Soan | 8.12.24
  • Universitario 3-2 Deportivo Soan | 17.03.24

Pronóstico de Universitario vs Deportivo Soan

Las principales casas de apuestas dan como claro favorito a Universitario sobre Deportivo Soan.

  • Betsson: gana Universitario (1,01), gana Deportivo Soan (11,00)
  • 1XBet: gana Universitario (1,01), gana Deportivo Soan (9,70)
  • Doradobet: gana Universitario (1,01), gana Deportivo Soan (9,00)

Entradas para Universitario vs Deportivo Soan

La venta de entradas para el encuentro entre Universitario y Deportivo Soan se realiza a través de la plataforma virtual Joinnus. Estos son los precios para asistir al partido.

  • General Sur: 25 soles
  • General Norte: 25 soles
  • General Oriente: 25 soles
  • General Occidente: 25 soles
  • Sur Preferente: 30 soles
  • Norte Preferente: 30 soles
  • Oriente Preferente: 45 soles
  • Occidente Preferente: 45 soles


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