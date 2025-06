Ricardo Gareca dejó de ser entrenador de la selección de Chile este martes 10 de junio. Su decisión llegó luego de la derrota por 2-0 ante Bolivia en la jornada 16 de las Eliminatorias 2026, resultado que dejó a la Roja sin opciones de clasificar al Mundial. Tras el golpe sufrido en el Estadio Municipal De El Alto, el 'Tigre' comunicó a sus jugadores en el vestuario que daba por terminado su vínculo con el equipo y se despidió de ellos. Esta dura eliminación generó diversas reacciones en el país sureño. Uno de los que no tardó en pronunciarse fue Marcelo Vega, exmundialista chileno en el año 1998.

En 'TNT Sports', el exjugador criticó duramente al técnico argentino y lo calificó como alguien "cofundido" y que se burló de ellos. Asimismo, lamentó que su salida no se haya dando antes, cuando aún se podía encaminar la clasificación.

Exmundualista con Chile criticó a Ricardo Gareca tras quedar fuera del Mundial 2026

"Esto viene cuando tú tienes un técnico que en los últimos 24 partidos, contando Vélez, ha ganado 2 partidos. O sea de qué estamos hablando. Es un tipo entregado, confundido, terco como él lo dice, que se burla de nosotros, porque creo que se burló cuando dijo que quería estar 4 años más, que se pone a tomar mate al lado de la cancha al lado de su hijo", sostuvo.

Además, el popular "Toby" Vega señaló que las actitudes que tenía Gareca era de alguien que no estaba comprometido del todo, algo que se vio reflejado en los resultados.

"Eso demuestra que no está trabajando y que no está comprometido. Tiene que haber un compromiso con la selección y los reflejos se ven en cancha. No es de ahora. Yo creo que estaba muy confundido, entregado, estaba esperando que terminara este partido y él ya lo sabía (que se iba a ir), Milad ya lo sabía también. Lamentablemente no se pudo ir antes para para poder algo más, porque yo creo que teníamos jugadores para hacer algo más", acotó.

Chile no estará en el Mundial por tercera vez consecutiva

Tras caer con Bolivia, la Roja quedó sin posibilidades de acceder a la siguiente Copa del Mundo y ahora serán 3 ediciones en las que no estará presente en la máxima cita. Chile no estuvo en Rusia 2018, tampoco en Qatar 2022 y no estará en Estados Unidos, México y Canadá 2026.