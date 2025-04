Este domingo 13 de abril, Sporting Cristal se impuso por 1-0 a Cusco FC por la fecha 8 del Torneon Apertura 2025. El único gol del partido lo anotó Martín Távara de penal. Una de las figuras del encuentro fue el portero Diego Enríquez, quien tapó un penal sobre el final del cotejo y evitó el empate de su equipo. Previo al encuentro, un grupo de aficionados protestaron en las afueras del estadio Alberto Gallardo con diversos cánticos en contra de Joel Raffo, presidente del club.

Incluso, varios de ellos no ingresaron a ver el partido, ya que se encuentran en medio de una campaña para no asistir al recinto cuando Sporting Cristal juegue de local. En conversación con los medios, Diego Enríquez se pronunció sobre lo ocurrido y aseguró que respetan la posición de los aficionados.

Diego Enríquez habló sobre las protestas de los hinchas de Sporting Cristal

"Comprendemos la situación del hincha. Tienen su posición y nosotros la respetamos. Nosotros como plantel dentro del campo vamos a darlo todo para que se den los resultados. Solo nos queda trabajar por el equipo, por la institución y el hincha, y esperar salir de este mal momento", dijo en zona mixta el guardameta peruano.

Por otro lado, el arquero de 23 años reconoció el mal momento que atraviesa el cuadro bajopontino y señaló que hay un plantel bueno para salir de esa crisis.

"Somos los primeros que no estamos contentos cuando no salen las cosas. Siempre nos esforzamos para ganar. Sabemos que no estamos en un buen momento, pero creo que vamos a salir, hay grupo y plantel para eso", manifestó.

Diego Enríquez se refirió a la salida de Guillermo Farré de Sporting Cristal

El golero nacional también fue consultado sobre cómo tomó el plantel la salida del técnico argentino y respondió que siempre cuando hay una salida de un entrenador el momento se torna complicado. Enríquez indicó que Guillermo Farré se desempeñó de la mejor forma, pero los resultados positivos no lo acompañaron.

"Es un momento complicado cuando hay la salida de un técnico. Todos nos llevamos lo mejor de Guillermo (Farré), hizo un buen trabajo, pero no se dieron los resultados. Queda trabajar y corregir, ese es el único camino para seguir peleando el campeonato"