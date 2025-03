La Universidad Católica se despide nuevamente de la Copa Sudamericana, quedando fuera del cuadro principal por tercer año consecutivo tras una dolorosa eliminación ante Palestino en la fase previa de la edición 2025. El desenlace, que se definió en una tanda de penales, ha generado un clima de descontento entre los hinchas, quienes han dirigido sus críticas hacia el entrenador Tiago Nunes.

La presión sobre el extécnico de Sporting Cristal ha aumentado considerablemente, y muchos aficionados piden su salida del club. En la rueda de prensa posterior al partido, el brasileño fue consultado sobre su futuro al mando del equipo, a lo que respondió con firmeza y determinación, defendiendo su trayectoria y compromiso con la institución.

Tiago Nunes lamenta la eliminación de la Católica en Copa Sudamericana

La derrota ante Palestino ha dejado una huella profunda en el equipo cruzado. A pesar de haber dominado el encuentro en términos de posesión y oportunidades, el resultado final no fue el esperado. “Teníamos una expectativa bastante grande de pasar a la fase de grupos, después de algunos años que Católica no llega”, comentó Nunes, reflejando la frustración que siente el plantel.

“Al final, el fútbol tiene sus caprichos. Nos llevó a los penales y ahí no hay culpables, cualquier cosa puede pasar”, añadió el entrenador, subrayando la naturaleza impredecible del deporte.

Tiago Nunes 'desafiante' tras eliminación en Copa Sudamericana

En un momento de tensión durante la conferencia de prensa, Nunes fue consultado sobre sus ganas de seguir en el club. En ese sentido, el estratega defendió su posición y su capacidad para liderar al equipo. “La pregunta que te hago es: ¿Por qué no seguiría? ¿Por el resultado negativo acá? De ninguna manera”, respondió con seguridad, dejando claro que su compromiso con la Universidad Católica sigue intacto.

“Soy luchador. Soy un entrenador capaz, que me he cualificado suficiente para estar al frente de cualquier tipo de proyecto y desafío”, afirmó Nunes, dejando claro que no tiene intención de renunciar a su cargo. A pesar de la decepción por la eliminación, el DT se mostró optimista y reafirmó su compromiso con los objetivos del club.

Con la eliminación de la Copa Sudamericana, la Universidad Católica deberá replantear su estrategia y enfocarse en los próximos desafíos. La presión sobre Tiago Nunes y su cuerpo técnico aumentará en las próximas semanas, ya que los hinchas esperan resultados positivos que devuelvan la confianza en el equipo.