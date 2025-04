¿Cuándo juega Alianza Lima vs Talleres por la fecha 3 de la Copa Libertadores 2025?

Alianza Lima sumó su primer punto en la Copa Libertadores 2025. La visita del club íntimo a Brasil terminó en un meritorio 2-2 frente a Sao Paulo, resultado que deja al equipo de Néstor Gorosito con chances intactas de clasificar a los octavos de final. Por la fecha 3 de la fase de grupos, los íntimos tendrán la chance de seguir por el buen camino cuando reciban a Talleres de Córdoba en Matute.

La 'T' viene golpeada luego de perder sus dos primeros cotejos. En este escenario, el cuadro peruano deberá aprovechar el mal momento de su rival para conseguir su primera victoria de la fase de grupos.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Talleres por Copa Libertadores?

El partido Alianza Lima vs Talleres, por la fecha 3 del grupo D, se jugará el próximo martes 22 de abril, en el estadio Alejandro Villanueva.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Talleres?

El juego entre Alianza Lima y Talleres se disputará a partir de las 5.00 p. m. (hora peruana) y 7.00 p. m. (horario argentino).

¿Dónde ver Alianza Lima vs Talleres?

La transmisión por TV del Alianza Lima vs Talleres estará a cargo de la cadena internacional ESPN, que cuenta con diversas señales deportivas (ESPN 2, ESPN 3, etc) para su cobertura de competencias internacionales. Por streaming, tendrás la opción de ver el duelo en la plataforma Disney Plus.

Entradas para Alianza Lima vs Talleres

La entradas para asistir al Alianza Lima vs Talleres están a la venta en la página web Joinnus.

Norte: 57,90 soles (agotado)

Sur: 57,90 soles (agotado)

Oriente: 117,90 soles (agotado)

Oriente (Conadis): 62,90 soles

Occidente (silla de ruedas): 124,90 soles

Occidente lateral: 214,90 soles

Occidente central: 244,90 soles.

Grupo y tabla de posiciones de Alianza Lima vs Talleres

Tras los resultados de las dos primeras jornadas, así marcha la tabla de posiciones del grupo D. Alianza Lima y Talleres son coleros, con cero puntos.