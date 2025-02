Motagua vs Cincinnati EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido de vuelta por la CONCACAF Champions Cup?

¿A qué hora juega Motagua vs Cincinnati EN VIVO por la CONCACAF Champions Cup? Este miércoles 26 de febrero de 2025, a partir de las 5.30 p. m. (hora de Honduras), el cuadro centroamericano visitará a los de la MLS para intentar revertir el 4-1 en contra que recibió en el duelo de ida. Claro Sports llevará todas las incidencias a lo largo y ancho del continente, mientras que Disney Plus será el streaming oficial de este cotejo. Asimismo, La República Deportes te brindará una cobertura especial para que no te pierdas nada de esta eliminatoria.

¿Cuándo juega Motagua vs Cincinnati por la vuelta de la CONCACAF Champions Cup?

El esperado partido de vuelta por la CONCACAF Champions Cup entre Motagua y Cincinnati se jugará el próximo miércoles 26 de febrero de 2025. Este duelo será crucial para definir al equipo que avanzará a la siguiente fase del torneo, lo que hace que cada minuto en el campo cuente. Después de un primer enfrentamiento lleno de emoción, ambos equipos se enfrentarán nuevamente con la necesidad de obtener el triunfo para no quedar fuera de la competencia.

¿A qué hora juegan Motagua vs Cincinnati?

El encuentro de vuelta entre Motagua vs Cincinnati está programado para las 5.30 p. m. (hora de Honduras), un horario conveniente para que los fanáticos puedan disfrutar del partido sin inconvenientes. Si te encuentras en otro país y quieres disfrutar de todas las incidencias, aquí te brindamos una lista con la hora de inicio en Latinoamérica y en España:

México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Nicaragua: 5.30 p. m.

Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 6.30 p. m.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 7.30 p. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 8.30 p. m.

España: 1.30 a. m. (del jueves 27 de febrero).

¿Dónde ver Motagua vs Cincinnati EN VIVO?

Para todos los que deseen ver Motagua vs Cincinnati en vivo, el partido será transmitido a través de Claro Sports, una de las principales plataformas de deportes que ofrece cobertura exclusiva de la CONCACAF Champions Cup. Los aficionados podrán disfrutar de la emoción de cada jugada y de los momentos más destacados del encuentro, sin perderse de nada.

¿Cómo ver Motagua vs Cincinnati ONLINE y GRATIS?

Para los que buscan una opción más accesible y económica, existen alternativas para seguir el Motagua vs Cincinnati ONLINE y GRATIS. Disney Plus será la plataforma de streaming oficial para seguir todos los detalles del partido. Para acceder, solo debes contratar uno de los planes que te ofrece.

Si quieres seguir este duelo completamente gratis, podrás hacerlo a través de la cobertura completa que La República Deportes prepara. En nuestra página podrás encontrar la información completa y de primera mano para que puedas vivir la previa y el minuto a minuto como si estuvieras en el campo de juego.

Motagua vs Cincinnati: pronóstico

Debido al abultado resultado que obtuvo en la ida, el favorito a llevarse este encuentro es FC Cincinnati. Según Forebet, página especializada en pronósticos deportivos, los estadounidenses tienen un 45% de probabilidades de llevarse el triunfo sobre Motagua, que cuenta con un 37% de oportunidades. Finalmente, el resultado con menos opciones es el empate, que acumula apenas un 18% de posibilidades.