En las últimas horas, surgió el nombre de Carlos Silvestri como principal alternativa de la FPF para que sea el DT interino de la selección peruana en la fecha doble de marzo de las Eliminatorias 2026. Ante esa situación, el periodista deportivo Pedro García envió un contundente mensaje al actual estratega de la Bicolor sub-17 y lo instó a no apresurarse en aceptar la dirección técnica del equipo mayor. A poco más de un mes del reinicio de las clasificatorias, la Bicolor se encuentra sin un estratega luego la salida de Jorge Fossati.

La Federación Peruana de Fútbol busca un plan provisional mientras se concreta la llegada de un nuevo director técnico para el proceso mundialista 2030. En esa línea, Silvestri ha sido considerado para asumir el cargo, lo que generó preocupación en el citado comunicador, quien considera que el exentrenador de Universitario podría ser utilizado por la FPF en lugar de recibir una verdadera oportunidad.

Pedro García advierte a Silvestri sobre asumir interinamente la selección peruana

Ante la gran posibilidad de que Silvestri sea el próximo estratega del Equipo de Todos, García se dirigió al entrenador y lo elogió al resaltar que, a pesar de haber dirigido a conjuntos austeros, siempre demostró un buen trabajo. El periodista enfatizó que la oferta de la FPF no refleja confianza, sino una necesidad urgente de cubrir el puesto.

“No lo quemes. Silvestri, tú eres buen técnico, buen profesional, tienes personalidad y, si me apuras, te diría que no está muy lejana la ocasión en la que posiblemente agarres un equipo peruano: uno bueno... porque Silvestre en primera dirigió equipos chiquitos, pequeños, austeros. Va a haber un momento en que te toque un equipo bueno, un equipo armado, un equipo con posibilidades”, manifestó en el programa de YouTube 'Doble punta'.

Carlos Silvestri es DT de la selección peruana sub-17. Foto: La Bicolor/X

"Mira tú los últimos técnicos que han pasado por equipos grandes. Ocasionalmente, le toca un emergente. Guillermo Salas en Alianza Lima. Tiene 52 años, Silvestre, tente fe, porque ahora vas a ser utilizado. Date cuenta. Te están utilizando. No te están dando la confianza porque, si te tuvieran confianza realmente, estarías en otra posición dentro la selección. Te habrían incorporado al comando técnico Fossati. No lo vieron. Te están por utilizar. Date cuenta, si tú quieres ser utilizado, firma, dirige y te deseo lo mejor. Pero date cuenta de que lo que están haciendo no es darte la oportunidad. Te están utilizando. Tente fe, a la gente buena termina yéndole bien. No te apures", fueron las palabras de García hacia Silvestri.

FPF habría definido a Carlos Silvestri como DT interino de la selección peruana

Mediante su cuenta de X, el periodista Gustavo Peralta dio a conocer que, en el directorio de este jueves 6, se busca aprobar la elección del nuevo DT interino de la Blanquirroja y afiemó que la principal alternativa es Carlos Silvestri.

"Hoy (jueves 6) habrá un nuevo directorio en la FPF en el que se buscará aprobar la elección del técnico interino de la selección para los partidos de marzo. Carlos Silvestri lidera posibilidades, pero se quiere ver que, de ser elegido, no interfiera con la sub-17, que también juega en marzo. Todo dependerá de lo que vote el directorio. Ojo que también hay otro nombre en la mesa", escribió.

¿Cuándo es el próximo partido de la selección peruana?

El siguiente encuentro de Perú será ante Bolivia por la fecha 13 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. El partido está programado para el jueves 20 de marzo desde las 8.30 p. m. (hora peruana).