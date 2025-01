Lionel Messi volverá a pisar suelo peruano, pero esta vez no con la selección argentina, sino con su club, el Inter Miami, que afrontará un duelo amistoso contra Universitario en el Estadio Monumental. Esta noticia generó revuelo no solo entre los fanáticos cremas, sino también entre todos los amantes del fútbol, pues el astro argentino pisará el país por primera vez con un club y no llegará solo, ya que las ‘Garzas’ cuenta con otros nombres de la talla de Luis Suárez, Sergio Busquets, Jordi Alba, entre otros.

Pero, al tratarse de un partido de preparación, surgió la duda de si la ‘Pulga’ jugará contra la ‘U’ o si se mantendrá en el banco de los suplentes. Es así que Xavier Guerrero, periodista que cubre al Inter Miami, dio su percepción sobre lo que pasará el miércoles 29 de enero, fecha en que el país se paralizará para ver al bicampeón de la Liga 1 jugar contra el cuadro de la MLS.

¿Lionel Messi será titular contra Universitario? Periodista da su percepción

En reciente entrevista para el programa de YouTube ‘Mano a mano’, Xavier Guerrero, periodista que brinda información sobre el Inter Miami, dio su opinión sobre si Lionel Messi jugará frente a Universitario. Ante ello, el comunicador aseguró que tanto la ‘Pulga’ como las demás estrellas del equipo están en óptimas condiciones físicas, por lo que no descarta que jueguen desde el pitazo inicial.

“No está confirmado que jueguen desde el arranque, pero seguramente sí. Ellos jugaron el partido anterior y jugaron más minutos de lo que yo esperaba. Pensé que después del primer tiempo iban a salir, pero jugaron casi 70 minutos. Pienso que sí van a jugar, pero no tenemos la información en este momento”, inició Guerrero.

“Lo que sí te puedo decir es que me sorprendió un poco Messi y Suárez, pues lucen muy bien, en muy buena forma. (Jordi) Alba la temporada pasada estuvo espectacular, como cuando estaba en Barcelona y (Sergio) Busquets llega en duda, ya que jugó casi toda la temporada, pero se lesionó en los play-outs contra Atlanta. Deben jugar por lo menos 45 minutos, pero hay que cuidarlos para lo que viene”, añadió con respecto al estado físico de las estrellas de Inter Miami.

Finalmente, aseguró que, si existe un pacto para que Lionel Messi juegue contra Universitario, sí debería estar en el campo. “Lo general es que, si hay un acuerdo, debe comenzar. Messi debe jugar. En el pasado hubo un gran problema en Hong Kong porque no jugó por una leve lesión”, sostuvo el periodista.

¿Cómo formaría Inter Miami en el amistoso contra Universitario?

Teniendo en cuenta lo dicho por Xavier Guerrero, Lionel Messi, Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets serían titulares en Inter Miami en el partido contra Universitario. De hecho, los cuatro arrancaron las acciones en el anterior duelo de las ‘Garzas’ contra América, por lo que no habría inconvenientes en que los cuatro tengan minutos en Lima. Por ello, Javier Mascherano jugaría de la siguiente manera:

Rocco Ríos Novo

Marcelo Weigandt

Tomás Avilés

Noah Allen

Jordi Alba

Robert Taylor

Sergio Busquets

Federico Redondo

Fafà Picault

Lionel Messi

Luis Suárez.

¿Cuándo juega Universitario versus Inter de Miami?

El amistoso de Universitario vs Inter Miami se disputará este miércoles 29 de enero de 2025 a las 9.00 p. m. en el Estadio Monumental de Lima. Este duelo es el segundo que jugará el cuadro estadounidense como parte de su gira por Latinoamérica previo al inicio de la MLS.

¿Dónde comprar entradas U vs Inter de Miami?

Si aún no tienes tu entrada para ver a Lionel Messi con el Inter Miami ingresa ahora a la página web de Ticketmaster. Si bien hay varias zonas que ya se agotaron, aún tienes chance para poder ver a uno de los mejores jugadores del mundo contra Universitario.