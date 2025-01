Este miércoles 29 de enero se vivirá una jornada histórica en el Perú: Lionel Messi pisará el campo del Estadio Monumental para enfrentar a Universitario de Deportes, actual bicampeón del fútbol nacional. De esta manera, muchos hinchas de la 'U' cumplirán su sueño de ver al astro argentino ante el equipo de sus amores. Ante esa situación, muchos futbolistas de Inter Miami se encuentran declarando para diferentes medios sobre el club merengue, uno de ellos es el portero Oscar Ustari, quien reveló una anécdota con el cuadro que enfrentará en el Coloso de Ate.

El arquero de las garzas arribó al conjunto que dirige Javier Mascherano en septiembre 2024 para la parte final de la última campaña del Inter Miami, en la cual consiguió por primera vez la Supporters’ Shield y estableció el récord de puntos en una temporada regular de la MLS en el proceso, con 74 unidades.

Oscar Ustari pudo llegar a Universitario en 2023

En una entrevista con Infobae Perú, el portero argentino reveló que Universitario preguntó por él en el 2023, pero finalmente no se concretó, por lo que la 'U' afrontó la Liga 1 con José Carvallo y Diego Romero en el arco.

"Sí, fue cierto. Hubo un sondeo, pero después no se dio. Sé que había interés, que me había llegado por parte del agente que lleva mis cosas. Obviamente, seducía. ¿Cómo no iba a seducir?", declaró el guardameta de las garzas.

Oscar Ustari llegó a Inter Miami en septiembre de 2024. Foto: Inter Miami/X

Oscar Ustari elogia a Universitario previo a su duelo con Inter Miami

El portero, que fue campeón del mundo sub-20 junto con Lionel Messi en 2005, se rindió ante el conjunto de Fabián Bustos, al cual considera un rival de cuidado porque es "grande" y por su estatus de bicampeón del fútbol peruano.

"Vamos a esperar a enfrentar a un gran rival. Es un equipo grande (Universitario), obviamente que para salir bicampeón en el fútbol es muy difícil y es un equipo que lo acaba de lograr. ¿Qué equipo no va a querer ganar en su casa, en su gente y teniendo en el otro lado a un rival en preparación y con algunas figuras? Es una medida para ambos muy buena", detalló.

"¿Sabes qué nos pasó el partido pasado? Jugamos contra un tricampeón (Club América de México) y ahora enfrentamos a un bicampeón, que viene de ganar, tiene sus herramientas y tiene rodaje; en cambio, nosotros estamos en un periodo de preparación y sabemos que va a ser un lindo partido con un marco que siempre es importante. Y ni hablar cuando nos toque estar ahí por la presencia de 'Leo'", añadió el exarquero de Boca Juniors.

¿Qué canal transmitirá Universitario vs Inter Miami?

La transmisión del partido amistoso Universitario vs Inter Miami de este miércoles 29 de enero estará a cargo de los canales Latina (señal abierta) y GOLPERU (cable) en territorio peruano. Este histórico compromiso empezará a partir de las 8.30 p. m.