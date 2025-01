La selección peruana debutó con el pie izquierdo en el Sudamericano Sub-20 al perder 2-1 ante su similar de Paraguay, situación que alimentó los cuestionamientos de la hinchada de la Bicolor a 'Chemo' del Solar por no convocar para el certamen a Felipe Chávez, promesa de 17 años del Bayern Múnich. Al respecto, su primer entrenador en Perú, Pablo Zegarra, quien lo tuvo en la sub-17, se rindió ante el juvenil nacido en Alemania y lo comparó con Cristiano Ronaldo.

El exentrenador de la Bicolor sub-17 generó revuelo al comparar al joven talento con el astro portugués por su habilidad a la hora de ejecutar los tiros libres. Esta afirmación ha puesto en el centro del debate la situación del futbolista peruano en el Bayern, especialmente tras su ausencia en el Sudamericano Sub-20 2025.

Pablo Zegarra elogia pegada de Felipe Chávez y lo compara con Ronaldo

En una entrevista con Exitosa Deportes, el entrenador peruano Pablo Zegarra resaltó la habilidad de Chávez en los tiros libres y mencionó que tiene una efectividad similar al de estrellas como Cristiano Ronaldo o Nolberto Solano. Además, cuestionó a 'Chemo' por no tomarlo en cuenta pese a su potencial.

"Yo lo pongo al nivel de Cristiano Ronaldo o de 'Ñol' Solano en los tiros libres. De 10, te mete 9. Tiene muy buena pegada y luego la idea de un chico, que no tiene mucho recorrido, es que llegue a una selección mayor. En ese transcurso, él tiene que irse acoplando. Si es un jugador totalmente válido con otra formación, hay que buscarle complemento y no sacarlo. Hay que repotenciarlo", expresó el estratega nacional.

Felipe Chávez juega en el Bayern Múnich. Foto: Felipe Chávez/Instagram

¿Qué dijo 'Chemo' del Solar sobre la no convocatoria de Felipe Chávez?

"Felipe Chávez en estos momentos no es sub-20, es sub-18. Tiene la edad que tiene Maxloren Castro. Felipe Chávez todavía puede jugar el próximo Sudamericano Sub-20. Cuando yo he hecho una evaluación de partidos amistosos y de los entrenamientos de los jugadores que militan en el extranjero, he considerado que por edad en estos momentos hay jugadores que están mejores preparados que él", señaló ante la prensa nacional.

"Felipe Chávez, en el próximo Sudamericano Sub-20 en dos años, probablemente será una de las figuras de Perú, seguramente que sí, no me queda ninguna duda. Pero en estos momentos, hay chicos que han entrenado conmigo el día a día que, según mi criterio, están mejor que él, por ello no está en la lista final de la Sub-20", añadió.

La reacción de Felipe Chávez ante su exclusión

La noticia de su no convocatoria llegó a Felipe a través de rumores en redes sociales, lo que le permitió prepararse mentalmente para la posibilidad de no ser seleccionado. Sin embargo, la decepción fue inevitable.

“Está decepcionado, pero su enfoque y concentración principal está en el equipo del FC Bayern”, afirmó su agente, Fabián Chávez, a Infobae Perú. La incomprensión se hace evidente, ya que considera que Chávez es el mejor jugador que podría haber tenido la selección en el Sudamericano Sub-20.

"Felipe hubiera sido el mejor jugador de ese plantel en el Sudamericano. En el Bayern, cada día, está ganando experiencia con futbolistas mayores desde el comienzo de esta temporada. No quiero decir que los otros chicos sean malos. He visto un plantel que tiene potencial (con algunos chicos que tampoco han sido convocados), que tiene la chance de clasificar a la fase final del torneo y con un poquito de suerte puede clasificar al Mundial. ¿Por qué 'Chemo' dice eso? La verdad, no tengo idea", agregó.