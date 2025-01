La reciente decisión de José Guillermo del Solar de no incluir a Felipe Chávez en la lista de convocados de la selección peruana para el Sudamericano Sub-20 generó un torbellino de especulaciones sobre el futuro del joven futbolista. Con solo 17 años, el mediocampista del Bayern Múnich se encuentra en una encrucijada que podría llevarlo a representar a Alemania, su país de origen, en lugar de Perú.

Chávez, quien había mantenido la esperanza de ser parte del equipo que competirá en Venezuela, ahora se enfrenta a la dura realidad de su exclusión. Según Fabián Chávez, representante y hermano del futbolista, él siente un profundo amor por ambas naciones; sin embargo, la situación lo obliga a concentrarse en su carrera en el club bávaro, donde comenzó a destacar en la Regionalliga.

Felipe Chávez podría jugar por Alemania tras rechazo de ‘Chemo’ del Solar

“Felipe se toma su tiempo para tomar una decisión final. Sabemos que si cambia a la selección alemana no podrá regresar a jugar por Perú. No hay dudas de que Felipe ama a sus dos patrias y por eso hay que tener en cuenta que la decisión de jugar por Perú a nivel de menores no es y nunca fue una decisión definitiva. Por ahora no queda otra que enfocarse al 100% en el FC Bayern”, contó Chávez en entrevista con Infobae.

El impacto de la decisión de ‘Chemo’ del Solar

La negativa de ‘Chemo’ del Solar dejó a Felipe Chávez en una posición complicada. A pesar de su talento y potencial, el entrenador optó por no incluirlo en la lista de convocados para el Sudamericano Sub-20, lo que llevó al joven a replantearse su futuro en el fútbol internacional. La decisión de no participar en el campeonato que se disputará en Venezuela podría ser un punto de inflexión en su carrera.

Chávez ha demostrado ser un jugador excepcional en su corta trayectoria, tras destacarse en la UEFA Youth League y en la Regionalliga. Su habilidad para romper líneas defensivas y su precisión en los pases lo convirtieron en una de las promesas más emocionantes del fútbol peruano. Sin embargo, la falta de oportunidades en la selección nacional podría llevarlo a buscar su futuro en Alemania.

Un futuro incierto en el FC Bayern

Con la mirada puesta en su desarrollo en el Bayern Múnich, Felipe Chávez debe ahora enfocarse en su rendimiento en la reserva del club. La competencia es feroz, y el joven futbolista sabe que debe demostrar su valía para ganarse un lugar en el primer equipo. Su reciente debut en la Regionalliga ha sido un paso importante, pero la presión por destacar es constante.

Los seguidores peruanos están atentos a su evolución, esperando que Chávez pueda convertirse en un referente para la nueva generación de futbolistas. La decisión de representar a Alemania podría significar una pérdida significativa para la Bicolor, pero el futuro del joven mediocampista dependerá de su desempeño en el Bayern y de las oportunidades que se le presenten.

¿Por qué ‘Chemo’ del Solar no convocó a Felipe Chávez?

Luego de darse a conocer que dejó de lado a Felipe Chávez en la nómina de jugadores que disputará el Sudamericano Sub-20, el técnico de la selección peruana, ‘Chemo’ del Solar, dio sus explicaciones al respecto. El exfutbolista aseveró frente a diversos medios de prensa que la principal razón por la que no llamó al volante de origen alemán es porque es una categoría inferior.

“Felipe Chávez en estos momentos no es Sub-20, es Sub-18. Tiene la edad que tiene Maxloren Castro. Felipe Chávez todavía puede jugar el próximo Sudamericano. Cuando yo he hecho una evaluación de partidos amistosos y de los entrenamientos de los jugadores que militan en el extranjero, he considerado que por edad en estos momentos hay jugadores que están mejores preparados que él”, inició el estratega.

“Eso no quiere decir de las condiciones que tiene porque Felipe Chávez en el próximo Sudamericano Sub en dos años, probablemente será una de las figuras de Perú, seguramente que sí, no me queda ninguna duda. Pero en estos momentos, creo que hay chicos que han entrenado conmigo el día a día, que según mi criterio están mejor que él, es por ello que no está en la lista final de la Sub-20”, apuntó.