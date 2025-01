El exjugador de Universitario Raúl Ruidíaz se pronunció sobre la reciente incorporación de Miguel Trauco a Alianza Lima. La llegada del popular 'Genio' al club de La Victoria ha generado reacciones encontradas entre los aficionados. En una entrevista reciente, el exjugador de Seattle Sounders de la MLS no fue ajeno al tema y enfatizó en la profesionalidad en el deporte.

La contratación de Trauco se ha convertido en uno de los movimientos más destacados del mercado de pases en Perú de este 2025, especialmente por su trayectoria y su conexión con Universitario. A pesar de su historia con la 'U', el nuevo jugador de Alianza Lima se mostró comprometido con su nuevo equipo y dispuesto a dejar huella en la Liga 1 y la Copa Libertadores.

¿Qué dijo Ruidíaz sobre la llegada de Miguel Trauco a Alianza Lima?

En una entrevista para L1 MAX, Raúl Ruidíaz aseguró que Miguel Trauco estuvo poco tiempo en el club crema y no es nacido en la institución. "Estuvo dos años en la U y luego se va a Brasil. No es nacido allí (Universitario). Nosotros somos trabajadores, nos dedicamos a esto", señaló.

Además, el delantero nacional, quien ha compartido cancha con Trauco en la selección peruana, destacó sus habilidades y su calidad como futbolista. "Yo siempre he dicho que Miguel es un crack, juega muy bien. He jugado con él, lo veo y digo que es uno de los calidoso, de los mejores zurdos, que he visto en mi carrera", acotó.

El futuro de Miguel Trauco en Alianza Lima

La llegada de Miguel Trauco a Alianza Lima ha sido recibida con entusiasmo por parte de los hinchas blanquiazules, quienes ven en él un refuerzo clave para la temporada 2025. Su experiencia en el fútbol europeo, donde jugó en el Saint-Étienne de Francia, así como su paso por la MLS y el Brasileirao, le otorgan un perfil competitivo que el cuadro íntimo necesita para afrontar los desafíos que se avecinan.

El lateral zurdo ha manifestado su deseo de dar lo mejor de sí en su nuevo club, a pesar de su amor por Universitario. "He llegado a un gran club, donde la hinchada siempre anda pendiente y juegas con mucha presión. Sin embargo, yo trabajo para darme íntegro por mi nuevo equipo", expresó Trauco, dejando claro que su enfoque está en el presente y en contribuir al éxito de Alianza Lima.

Con su incorporación a Alianza Lima, Miguel Trauco tiene la oportunidad de demostrar su valía en el fútbol peruano. Su conexión con Paolo Guerrero, otro destacado jugador de la selección peruana, promete ser un factor clave en el rendimiento del equipo.