El nombre de Francisco Fydriszewski fue uno de los que despertó en interés de Universitario de Deportes para reforzar su delantera en la temporada 2025. El popular 'Polaco' tuvo una polémica salida de San Lorenzo de Almagro ―equipo en el que perdió la titularidad por fallar un penal― y todo indicaba que seguiría su carrera en Paraguay; sin embargo, en las últimas horas se pudo conocer que será nuevo jugador del Deportivo Independiente de Medellín de Colombia.

De esta manera, el atacante de 31 años será dirigido en el Poderoso de la Montaña por un conocido del fútbol peruano: Alejandro Restrepo, extécnico de Alianza Lima.

Francisco Fydriszewski es nuevo jugador del DIM

A través de sus redes sociales, DIM anunció que Francisco Fydriszewski pasó los exámenes médicos de rigor y firmó por la institución por 2 años. De esta manera, el polaco-argentino tendrá que competir por el puesto de '9' con los delanteros Luis Sandoval, Ménder García y Brayan León.

Luego de hacerse el anuncio oficial, el artillero habló de su polémico pasó por San Lorenzo de Argentina, club en el que estuvo durante el último semestre y no pudo anotar goles en 4 partidos. El futbolista indicó que el penal que falló ante Godoy Cruz fue determinante para que no vuelva a ser considerado en el equipo blaugrana.

"Hace varios meses que no tengo continuidad, pero fue por algo que pasa en todos lados. Hasta el mejor del mundo falla penales. Después de eso no tuve minutos ni revancha para revertir la situación. Creo que tomé la mejor decisión de salir del club y ahora estoy muy contento de esta acá", manifestó en diálogo con Win Sports.

Con relación a su estado físico, el jugador indicó que no se encuentra lesionado. "Se decía que vengo con una lesión y no jugaba por lesión. Eso no es cierto porque vengo muy bien en lo físico", agregó.

PUEDES VER: Cienciano remece el mercado y ficha a exfutbolista de la selección paraguaya que jugó en Italia y España

Fydriszewski despertó interés en Universitario

De acuerdo al periodista Gustavo Peralta, después de rescindir su contrato con San Lorenzo, el goleador era una de las opciones más viables para reforzar a Universitario; Sin embargo, la directiva decidió buscar un delantero de otro perfil

¿En qué equipos jugó Francisco Fydriszewski?

El delantero argentino pasó su fútbol en España, Chile, Ecuador y en su natal Argentina.

Newell's Old Boys (Argentina)

Villa Dálmine (Argentina)

Argentinos Juniors (Argentina)

CD Lugo (España)

Deportes Antofagasta (Chile)

Liga de Portoviejo (Ecuador)

Aucas (Ecuador)

Barcelona (Ecuador)

San Lorenzo (Argentina).

¿Cuál es el actual valor de Francisco Fydriszewski?

De acuerdo al portal especializado Transfermarkt, el actual valor de Francisco Fydriszewsk es de 700 mil euros.