El futuro de Juan Fernando Quintero se ha convertido en un tema candente en el ámbito futbolístico, especialmente tras su destacada actuación en la Copa Sudamericana. Con el interés de varios clubes, su situación en Racing Club de Avellaneda genera expectativas tanto en Argentina como en Colombia.

A pesar de tener contrato con Racing hasta 2025, el colombiano ha manifestado su deseo de regresar a su país debido a algunos asuntos familiares. Este anhelo ha llevado a que varios equipos colombianos, como Independiente Medellín y América de Cali, presenten ofertas formales para incorporarlo a sus plantillas en 2025. Sin embargo, las instituciones cafeteras no son las únicas interesadas: River Plate de Marcelo Gallardo también tiene en la mira al habilidoso jugador de 31 años.

DIM de Alejandro Restrepo va por el fichaje de Juanfer Quintero

Los equipos colombianos no han perdido tiempo en intentar atraer a Quintero. Millonarios fue uno de los primeros en mostrar interés, pero ahora son Independiente Medellín ―club que es dirigido por Alejandro Restrepo, extécnico de Alianza Lima― y América de Cali quienes han presentado propuestas concretas. La oferta de América de Cali se destaca por su atractivo económico, mientras que Independiente Medellín cuenta con la ventaja emocional, siendo el club que el jugador siempre ha apoyado y donde reside su familia.

En ese sentido, de acuerdo a TNT Sports Argentina, el club que desee adquirir al internacional colombiano tendrá que desembolsar un monto cercano a los 5 millones de dólares; es decir, más de 22 mil millones de pesos colombianos.

Juanfer Quintero es uno de los mejores jugadores colombianos en la actualidad. Foto: Racing

La postura de Racing sobre Juanfer Quintero

Con Diego Milito como nuevo presidente, Racing enfrenta un momento crucial en la gestión de su plantilla. La dirigencia ha dejado claro que no tienen intenciones de desprenderse de sus jugadores clave, especialmente con la Recopa y la Copa Libertadores a la vista. "No nos podemos olvidar que el 20 y 27 de febrero estamos jugando una Recopa y después, Copa Libertadores; no tenemos intenciones de desprendernos de ningún jugador", afirmaron desde el club.

La situación de Quintero se complica aún más por su deseo de regresar a Colombia. La dirigencia de Racing ha indicado que negociar con un club argentino es poco probable, ya que cualquier equipo interesado deberá pagar la cláusula de rescisión. "Cualquier jugador que pretenda el fútbol local, tiene que pagar la cláusula. Ahí Racing no está en condiciones de interponerse, para eso está", señalaron desde la institución.