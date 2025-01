Liverpool podría tener nuevo propietario: padre de Elon Musk afirma que su hijo estaría interesado en comprarlo

El Liverpool, actual líder de la Premier League, donde además brilla el colombiano 'Lucho' Díaz, podría tener un nuevo propietario. Aunque en la actualidad los dueños que gestionan al Liverpool son los que forman parte del conglomerado deportivo Fenway Sports Club, recientemente se ha sugerido la posibilidad de que Elon Musk, líder de la red social X (anteriormente Twitter), sea quien adquiera al equipo inglés.

Esta información se dio a conocer a través de Times Radio, medio de comunicación que recientemente le realizó una entrevista a Errol Musk, padre del magnate tecnológico. En la entrevista, Musk afirmó que su hijo estaría dispuesto en asumir la administración del equipo poseedor de seis títulos continentales a lo largo de su historia.

¿Elon Musk quiere comprar al Liverpool?

De acuerdo a las declaraciones para el mencionado medio radial, Elon Musk fue consultado sobre si le interesaría comprar al Liverpool. La respuesta del progenitor del también dueño de Tesla, X y SpaceX fue evidente, pero evitó brindar más detalles porque, de lo contrario, los dueños de los Rojos aumentarían la propuesta económica.

"No puedo comentar sobre eso, aumentarán el precio [. . .], Eso no significa que lo esté comprando ... le gustaría (a Elon Musk). Ya sabes, obviamente le gustaría, cualquiera querría, yo también. Mi mamá nació en Liverpool, y tenemos familiares en Liverpool, y tuvimos la suerte de conocer a bastantes de los The Beattles porque crecieron con nosotros, en mi familia. Entonces, estamos vinculados al Liverpool", aseguró Musk a un medio radial Times Radio en una entrevista.

¿Elon Musk quiso comprar al Manchester United?

Aunque Elon Musk aún no se ha pronunciado sobre lo expuesto por su padre, lo cierto es que hace un tiempo también se volvió tendencia el dueño de X por indicar en redes sociales que iba a adquirir al Manchester United.

Este hecho ocurrió en el año 2022, pero resultó ser solo una broma por parte de Musk, quien lo mencionó justo cuando los 'Diablos Rojos' perdieron por goleada 4-0 contra el Brentford.

¿Cuántas Copas de Europa ha ganado el Liverpool?

El club inglés cuenta con un total de seis títulos europeos: cuatro de ellos logrados en el antiguo formato de la Copa de Europa (1976-1977, 1977-1978, 1980-1981 y 1983-1984) y dos bajo la denominación actual de la Champions League (2004-2005 y 2018-2019). Además, el Liverpool ha disputado cuatro finales más en las que no logró el triunfo (1984-1985, 2006-2007, 2017-2018 y 2021-2022).

En el año 2022, luego de vencer al Villarreal en las semifinales, el Liverpool llegó a la final en París con la ilusión de ganar su séptimo título, pero fueron vencidos por el Real Madrid con un gol de Vinicius Junior.